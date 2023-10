Wetenskaplikes vang vinnigbewegende waterstofatome in aksie vas

Wetenskaplikes by die Departement van Energie se SLAC National Accelerator Laboratory en Stanford Universiteit het die beweging van waterstofatome binne ammoniakmolekules suksesvol waargeneem deur ultravinnige elektrondiffraksie (UED) te gebruik. Die UED-tegniek stel navorsers in staat om die beweging van waterstofatome op te spoor, wat 'n deurslaggewende rol speel in talle chemiese en biologiese reaksies.

Waterstofoordragte, soos protonoordragte, is noodsaaklik vir baie biologiese prosesse. Hierdie oordragte vind egter binne femtosekondes plaas, wat dit uiters moeilik maak om waar te neem. Vorige pogings om waterstofatome met elektrondiffraksie op te spoor was teoreties, maar hierdie studie verskaf eksperimentele bewyse van die doeltreffendheid daarvan.

Die navorsers het hoë-energie Megaelectronvolt (MeV) elektrone gebruik om waterstofatome en protonoordragte te bestudeer. Deur ammoniakmolekules met ultravioletlig te dissosieer en dan 'n straal elektrone daardeur te skiet, kon die span gebuigde elektrone vasvang en seine van die waterstofatome wat van die stikstofkern losmaak, opspoor. Dit het die waarneming van daaropvolgende molekulêre strukturele veranderinge moontlik gemaak.

Die vermoë om waterstofoordragte intyds waar te neem, kan waardevolle insigte in die meganismes van protonoordragreaksies verskaf. Hierdie kennis het implikasies vir verskeie velde, insluitend chemie en biologie. Om te verstaan ​​hoe protone optree tydens reaksies kan belangrike implikasies vir strukturele biologie hê, waar tradisionele metodes soos X-straalkristallografie en krio-elektronmikroskopie beperkings het in die visualisering van protone.

In toekomstige eksperimente beplan die navorsers om X-strale by SLAC se X-straallaserfasiliteit te gebruik om die resultate te vergelyk met dié wat van MeV-UED verkry is. Daarbenewens beoog hulle om die intensiteit van die elektronstraal te verhoog en die tydresolusie te verbeter om individuele stappe van protondissosiasie vas te vang. Hierdie vooruitgang kan lei tot 'n beter begrip van waterstofoordragte en hul rol in biologiese en chemiese prosesse.

Verwysing:

– “Femtosekonde elektroniese en waterstofstrukturele dinamika in ammoniak afgebeeld met ultravinnige elektrondiffraksie” (Fisiese oorsigbriewe, 2023)

– Befondsing vir die navorsing is deur die DOE Kantoor vir Wetenskap verskaf. MeV-UED is deel van SLAC se LCLS X-straal-laserfasiliteit, wat 'n DOE Office of Science-gebruikersfasiliteit is.