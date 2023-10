Sonwetenskaplikes maak vordering met die begrip van die son se geheimsinnige buitenste atmosfeer

Sonwetenskaplikes het aansienlike vordering gemaak met die oplossing van die langdurige raaisel waarom die son se buitenste atmosfeer, bekend as die korona, baie warmer is as die lae daaronder. Met behulp van die Daniel K. Inouye-sonteleskoop (DKIST) in Hawaii het ’n internasionale span wetenskaplikes die son se magneetveld in ongekende detail waargeneem. Hulle het komplekse slangagtige patrone van energie in die magnetiese veld in die son se onderste atmosfeer, die chromosfeer, ontdek wat moontlik energie na die buitenste lae van die son se atmosfeer aandryf.

Hierdie navorsing bring wetenskaplikes een stap nader aan die begrip van die son, ons lewegewende ster. Die korona se uiters hoë temperatuur, wat meer as 1.8 miljoen grade Fahrenheit bereik, het navorsers al dekades lank verwar. Volgens stermodelle behoort die temperatuur te styg na die kern van 'n ster, waar kernfusie plaasvind. Die korona se temperatuur weerspreek egter hierdie verwagting, wat dui op die bestaan ​​van 'n onbekende meganisme wat die buitenste atmosfeer verhit.

Die slangagtige magnetiese verskynsels wat deur die navorsingspan waargeneem is, kan moontlik hierdie raaisel verklaar. Om die magnetiese veldgeometrie te verstaan ​​is noodsaaklik om die energieke verskynsels te begryp wat die plasmadinamika in die sonatmosfeer dryf. Hierdie verskynsels dra uiteindelik by tot die verhitting van die son se plasma tot temperature van miljoene grade.

Vorige pogings om die koronale verhittingsprobleem op te los, het gefokus op aktiewe streke van die son, soos sonkolle. Die onlangse studie het egter ondersoek ingestel na stiller dele van die son se oppervlak wat deur konvektiewe selle wat korrels genoem word, bedek is. Hierdie streke vertoon swakker maar meer dinamiese magnetiese velde. Die span het 'n meer ingewikkelde onderliggende magnetiese veldpatroon waargeneem, met slangvariasies in sy oriëntasie.

Die kompleksiteit van hierdie kleinskaalse magnetiese veldvariasies dui daarop dat energie vrygestel word deur 'n proses genaamd magnetiese herkoppeling, wat plaasvind wanneer opponerende magnetiese velde in wisselwerking tree en energie vrystel wat bydra tot atmosferiese verhitting. Die navorsers het die kragtigste optiese sonteleskoop ter wêreld gebruik om hierdie ingewikkelde magnetiese veld-oriëntasies te openbaar, wat ons nader gebring het om hierdie belangrike sonnavorsingsraaisel te verstaan.

Die bevindinge van hierdie studie is in The Astrophysical Journal Letters gepubliseer.

