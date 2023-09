'n Slang verstik in indringervisse: implikasies vir navorsing oor visvretende slange en indringerspesies

'n Herpetoloog in Frankryk het onlangs 'n merkwaardige voorval teëgekom waarin 'n slang probeer het om 'n vis so groot soos sy eie kop te eet. Nicolas Fuento, 'n herpetoloog by die nie-winsgewende Liga vir die Beskerming van Voëls in Frankryk, het 'n adderslang waargeneem wat sukkel om 'n indringervisspesie te verteer by Lac de Carcès in Suidoos-Frankryk. Hierdie ontmoeting het gelei tot 'n oproep vir verdere navorsing oor die verhouding tussen vis-etende slange en indringerspesies.

Fuento het aanvanklik gedink die slang probeer bloot die vis eet, maar het gou besef dat die slang verstik aan die vis wat in sy slukderm vasgesit is. Om die slang te red, het Fuento die vis saggies in die slang se bek teruggedruk om sy stekels los te maak. Met die vis suksesvol verwyder, het die slang ongedeerd gelyk en weggegly.

Die geïdentifiseerde visspesie was 'n ruffe, 'n klein varswatervis wat inheems is aan dele van Europa en Asië. Ruffes is egter in verskeie streke ingebring, insluitend Frankryk, waar hulle as 'n indringerspesie beskou word. Hul taai en stekelrige rugvinne maak dit moeilik vir roofdiere om te eet.

Adderslange voed hoofsaaklik op visse, en in sommige streke oorvleuel hul inheemse verspreidingsgebied met dié van kromme. Die teenwoordigheid van indringers in Mediterreense vleilande, waar die slange skaars is en afneem, hou 'n potensiële bedreiging vir die plaaslike slangbevolking in. Vorige voorvalle het getoon dat visvretende slange in Europa, insluitend adderslange, dood is nadat hulle indringervis geëet het.

Terwyl die impak van indringervis op die slange nie bestudeer is nie, beklemtoon hierdie saak die behoefte aan verdere navorsing oor die potensiële bedreigings wat indringerspesies inhou. Om die verhouding tussen visvretende slange en indringervis te verstaan, kan bydra tot bewaringspogings en die beskerming van inheemse slangbevolkings.

