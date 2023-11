Nuut-ontdekte asteroïde-fragment bied insig in die oorsprong van die lewe

’n Merkwaardige gebeurtenis het Vrydag (3 November) by die National Museum of Natural History in Washington, DC plaasgevind, toe die Smithsonian die eerste openbare vertoning van ’n fragment van die asteroïde Bennu onthul het. Hierdie klein rots is terug na die aarde gebring deur NASA se OSIRIS-REx-sending, wat sy monster-terugkeerkapsule suksesvol op 24 September in die Utah-woestyn geland het. Die onthullingseremonie is bygewoon deur NASA-administrateur Bill Nelson en ander hooggeplaaste amptenare van beide NASA en die Smithsonian.

Die uitstalling, geleë in die museum se Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals, het die Bennu-fragment in 'n vlekvrye staalbottel met 'n glaskykpoort vertoon. Die rots, ongeveer 0.3 duim in deursnee, is 'n diep swart kleur en word in 'n suiwer stikstof omgewing gehou om sy ongerepte toestand te bewaar. Langs die skerm is skaalmodelle van die ULA Atlas V-vuurpyl wat die missie gelanseer het en die Lockheed Martin-geboude OSIRIS-REx-sonde.

Hierdie fragment van Bennu, gemerk as OREX-800027-0 deur NASA-wetenskaplikes, het 'n rekenaartomografie (CT)-skandering ondergaan wat die fassinerende samestelling daarvan aan die lig gebring het. Bestaan ​​uit dosyne kleiner gesteentes wat saamgesement is, toon die fragment swaar verandering deur water, wat lei tot die vorming van klei, ysteroksiede, ystersulfiede, karbonate en ander minerale wat ryk is aan water en koolstof.

Wetenskaplikes is gretig om die Bennu-fragment te bestudeer aangesien dit die potensiaal het om inligting te verskaf oor die oorsprong van ons sonnestelsel en die ontwikkeling van lewe op Aarde. Die waterryke minerale en koolstofryke molekules in die fragment kan lig werp op die vorming van die Sonnestelsel, die Aarde se oseane en die evolusie van lewe self.

Benewens die uitstalling by die Smithsonian, is nog 'n Bennu-fragment vir wetenskaplike studie geleen. Nog twee rotse sal by die Universiteit van Arizona se Alfie Norville Gem & Mineral Museum in Tucson en by Space Centre Houston vertoon word. Hierdie uitstallings sal die publiek en navorsers verdere geleenthede bied om hierdie interessante asteroïdefragmente te ondersoek en daaruit te leer.

Vrae:

V: Wat is die betekenis van die Bennu-fragment?

A: Die Bennu-fragment bied waardevolle insigte oor die oorsprong van ons sonnestelsel en die vorming van lewe op Aarde.

V: Hoe is die Bennu-fragment gekies vir vertoon?

A: NASA-wetenskaplikes het 'n klip gekies wat verteenwoordigend was van die materiaal wat teruggebring is en wat duursaam genoeg was om regoor die land te vervoer.

V: Is daar enige ander Bennu-fragmente beskikbaar vir studie?

A: Ja, bykomend tot die fragment wat by die Smithsonian uitgestal is, is nog 'n fragment vir wetenskaplike studie geleen, en nog twee sal in die toekoms by ander lokale vertoon word.