Kleinskaalse magnetisme onthul geheime van die son-atmosfeer

Sonfisici kry nuwe insigte oor die geheimsinnige verhitting van die sonkorona, danksy naby-beelde van die son wat deur die Solar Orbiter verkry is tydens sy perihelium-gang in Oktober 2022. Die sonkorona, die buitenste atmosfeer van die son, bereik temperature van 'n miljoen °C ten spyte van die oppervlaktemperatuur wat slegs ~6000 °C is.

Die nuwe beelde wys hoe lusse van miljoen-grade gas, waaruit die sonkorona bestaan, geassosieer word met klein magnetiese veld kolle op die sonoppervlak. Hierdie kolle is ongeveer 100 km groot en is verantwoordelik vir die vorming van die koronale lusse. Die korrelasie tussen hierdie magnetiese veld kolle en die lusse dui daarop dat die kleinskaalse magnetiese velde 'n deurslaggewende rol speel in die verhitting van die korona.

Die Solar Orbiter het hierdie beelde met twee van sy instrumente vasgelê. Die Extreme Ultraviolet Imager (EUI) het 'n geel beeld verskaf wat die boogagtige warm lusse van plasma wys wat tot in die korona reik. Die Polarimetriese en Helioseismic Imager (PHI) het 'n gespikkelde beeld verskaf wat die magnetiese polariteit van die sonoppervlak openbaar. Die rooi en blou geskakeerde streke verteenwoordig kolle van noord- en suid-magnetiese polariteite.

Hierdie waarnemings verskaf hoë-resolusie data wat sonfisici in staat stel om die rol van kleinskaalse magnetiese velde in die ontwikkeling van die sonkorona te bestudeer. Deur die data van die twee instrumente noukeurig te vergelyk, kan navorsers die komplekse rangskikking en temporele evolusie van die magnetiese veld kolle ondersoek.

Die Solar Orbiter berei tans voor vir nog 'n nabye pas van die son in Oktober 2023, wat selfs meer presiese waarnemings van kleinskaalse prosesse moontlik maak. Hierdie missie het ten doel om die voorheen onsigbare meganismes agter die verhitting van die son se atmosfeer te ontbloot.

Hierdie bevindinge dra by tot 'n beter begrip van die son en sy invloed op ruimteweer, wat waardevolle insigte bied vir toekomstige ruimtesendings en ons begrip van ander sterre.

