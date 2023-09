Evolusionêre geskiedenis onthul stadige groei in krokodille

’n Onlangse studie gepubliseer in Current Biology getiteld “Origins of slow growth on the crocodilian stam lineage” het lig gewerp op hoekom krokodille, insluitend krokodille en alligators, stadig groei in vergelyking met hul naaste lewende familie, voëls. Die navorsingspan het die interne struktuur van fossielbene van 200 miljoen jaar oue krokodil-voorouers, bekend as krokodilomorfe, ondersoek en gevind dat hulle stadig gegroei het, soortgelyk aan moderne krokodille.

Die navorsers was verbaas om te ontdek dat die beenweefsels van hierdie antieke krokodilomorfe bestaan ​​uit 'n tipe genaamd parallelveselbeen, wat 'n groeitempo tussen hul vinnig groeiende voorouers en vandag se stadiger groeiende krokodille aandui. Hierdie bevinding daag die algemene oortuiging uit dat stadige groei in lewende krokodille gekoppel is aan hul sittende, semi-akwatiese lewenstyl. Hierdie vroeë krokodilomorfe was aktiewe en ten volle landdiere, nie die uitgestrekte hinderlaagroofdiere wat vandag bestaan ​​nie.

Die studie het ook die ondersoek behels van fossiele van 'n nuut ontdekte reusagtige krokodil-voorouer wat 210 miljoen jaar gelede in Suid-Afrika geleef het. Die navorsers het die bene onder 'n hoë-aangedrewe mikroskoop ontleed om die ouderdom by dood, jaarlikse groeitempo en beenweefselkenmerke te bepaal. Deur die nuwe monster met ander bekende spesies te vergelyk, het hulle dit geïdentifiseer as 'n baie vroeë krokodil-voorouer, moontlik die vroegste van die groep wat moderne krokodille insluit.

Die navorsers het gevind dat die reusespesie stadiger gegroei het as ander groot reptiele van sy tyd, soos dinosourusse. Hierdie stadige groeistrategie het voortgeduur en verder vertraag in meer onlangs geëvolueerde krokodilomorfe spesies. Stadige groei het 'n kenmerk geword van alle bekende krokodilomorfe wat van hul antieke voorouer afstam, wat hulle in staat gestel het om 'n massa-uitsterwingsgebeurtenis aan die einde van die Trias-tydperk te oorleef.

Aan die ander kant word geglo dat dinosourusse die massa-uitsterwing oorleef het deur vinnig te groei. Hierdie gebeurtenis het gelei tot die naasbestaan ​​van vinnig groeiende dinosourusse en stadig groeiende krokodilomorfe in die volgende era, wat uiteindelik die grondslag gelê het vir die groeiverskille wat waargeneem is in hul moderne afstammelinge, voëls en krokodille.

Die studie se bevindinge dui daarop dat die verskil in groeikoerse tussen voëls en krokodille vroeg in die evolusionêre geskiedenis van die groep vasgestel is, ten spyte daarvan dat hul gemeenskaplike voorouer 'n vinnig groeiende dier was. Hierdie navorsing dra by tot ons begrip van die komplekse faktore wat groeipatrone en evolusionêre aanpassings in verskillende spesies beïnvloed.

Bronne:

– “Oorspronge van stadige groei op die krokodilstamlyn” – Huidige Biologie

– Prof. Jennifer Botha, Universiteit van die Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, Universiteit van die Witwatersrand

– Bailey Weiss, Universiteit van die Witwatersrand

– Paul Barrett, merieteprofessor in paleontologie by die Natural History Museum, Londen