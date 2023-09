Ontdek die naghemel by Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore bied besoekers die kans om die skoonheid van die naghemel te ervaar met twee komende sterpartytjies. In samewerking met die Grand Traverse Astronomical Society, sal die park geleenthede op 15 September en 21 Oktober van 5:11 tot XNUMX:XNUMX by die Dune Climb-area aanbied.

Die sterpartytjies by Sleeping Bear Dunes National Lakeshore bied 'n geleentheid vir besoekers om die pragtige donker lug van die park waar te neem. Die gebrek aan ligbesoedeling maak voorsiening vir duidelike uitsigte van diepruimte-voorwerpe deur voorsiende teleskope. Afhangende van die datum en toestande, kan deelnemers dalk sterre, planete, meteore en selfs die Melkweg sien.

Benewens sterrekyk, bied die geleenthede ander aktiwiteite vir besoekers om te geniet. Voor sononder sal daar sonkragbesigtiging en kinderaktiwiteite beskikbaar wees. Sodra dit donker word, sal daar teleskoopstasies en inligtingstasies wees wat deelnemers kan verken. Om die meeste van die sterpartytjie te maak, word besoekers aangemoedig om gepas vir die weer aan te trek en items soos flitse (verkieslik met 'n rooi filter om nagsig te bewaar), verkykers, goggasproei, strandstoele en komberse saam te bring.

Toegang tot die sterpartytjies is gratis, maar 'n besoekerspas word benodig vir toegang tot die park. Meer inligting oor elke geleentheid, insluitend parkeerbesonderhede en weerverwante kansellasies, kan op Sleeping Bear Dunes se aanlyn kalender gevind word.

Met die toenemende verlies aan donker lug as gevolg van ligbesoedeling, is gebeurtenisse soos hierdie belangrik om die wonders van die naghemel te bewaar en te waardeer. Die Grand Traverse Astronomical Society is toegewy aan die bevordering van publieke bewustheid en begrip van sterrekunde, en deur hul vennootskap met Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, is hulle in staat om hul passie vir die sterre met 'n wyer gehoor te deel.

