Nuwe tegniek maak voorsiening vir presiese adressering en opsporing van enkele seldsame-aarde-ione in nanopartikels

Wetenskaplikes soek voortdurend na die doeltreffendste en betroubaarste platforms vir die verwerking van kwantuminligting. Een groot doelwit is om 'n stelsel te ontwikkel wat nie net kwantumbewerkings met hoë akkuraatheid en spoed kan uitvoer nie, maar ook met 'n kwantumnetwerk kan koppel. Dit sal die skepping van 'n robuuste kwantum-internet moontlik maak. Om dit te bereik, het wetenskaplikes 'n stelsel nodig wat verstrengeling tussen langlewende materie-kwbits en fotone kan genereer, wat 'n lae-verlies en vinnige koppelvlak tussen verskillende nodusse van 'n toekomstige kwantumnetwerk moontlik maak.

In 'n onlangse studie wat in Optica gepubliseer is, het 'n span navorsers van ICFO, gelei deur prof. Hugues de Riedmatten, 'n nuwe tegniek ontwikkel wat hierdie uitdagings aanspreek. Deur seldsame-aarde-ioon-gedoteerde kristalle te gebruik, kon die navorsers 'n stelsel skep met die nodige eienskappe vir doeltreffende lig-materie-interaksie en enkelioon-opsporing. Die ione is vasgevang in nanopartikels en gekoppel aan 'n vesel-mikrokaviteit.

Die span het nanopartikels gekweek wat met erbiumione gedoteer is, met elke nanopartikel wat ongeveer 1000 Er-ione bevat het. Hierdie nanopartikels is toe op 'n spieël geplaas en afgekoel tot ongeveer 6 Kelvin. Deur 'n geboë spieël wat op 'n optiese vesel vervaardig is met 'n nanopartikel in lyn te bring, is 'n holte gevorm. Die navorsers was in staat om enkele seldsame aard-ione in die nanopartikel presies aan te spreek en op te spoor met behulp van hierdie opstelling.

Die voordeel van die gebruik van nanopartikels is dat hul verminderde volume 'n hoë digtheid van ione moontlik maak terwyl 'n lae gemiddelde fisiese afstand tussen hulle gehandhaaf word. Dit verseker dat die frekwensies van die ione duidelik genoeg is om ten volle onderskeibaar te wees, wat die adressering van individuele ione moontlik maak. Die navorsers het getoon dat 'n konstellasie van interaktiewe ione binne die nanopartikel gevind kan word, wat dit 'n potensiële kandidaat maak vir 'n kleinskaalse kwantuminligtingverwerkingstelsel.

Hierdie ontwikkeling open nuwe moontlikhede vir die vervaardiging van kwantumtoestelle en die bevordering van kwantumrekenaar- en kommunikasietegnologie. Deur individuele seldsame-aarde-ione binne nanopartikels te verstaan ​​en te beheer, kan wetenskaplikes nuwe weë ontsluit vir die verwerking van kwantuminligting en die bou van meer doeltreffende kwantumnetwerke.

FAQ

1. Wat is qubits?

Qubits is die basiese boustene van kwantuminligting. Dit kan fisiese stelsels wees, soos supergeleidende stroombane, vasgevange atome of defekte in vaste stowwe, wat kwantuminligting kodeer deur verskillende toestande te gebruik.

2. Hoe werk qubits met mekaar in wisselwerking?

Qubits kan met mekaar in wisselwerking tree deur verskeie metodes, soos elektriese of magnetiese velde wat afhanklik is van die kwbit se toestand. Hierdie interaksies is van kardinale belang vir die uitvoering van kwantumbewerkings en die skep van verstrengeling tussen qubits.

3. Wat is seldsame-aarde-ioon-gedoteerde kristalle?

Skaars-aarde-ioon-gedoteerde kristalle is vastestofmateriale wat ione van die seldsame-aarde-elementgroep bevat. Hierdie kristalle het unieke eienskappe, soos lang samehangstye en verskillende grondtoestande, wat hulle geskik maak vir lig-materie-interaksie en kwantuminligting-kodering.

4. Hoe werk die nuwe tegniek?

Die nuwe tegniek behels die groei van nanopartikels wat met seldsame aard-ione gedoteer is en dit op 'n spieël plaas. Deur 'n geboë spieël op 'n optiese vesel met 'n nanopartikel in lyn te bring, word 'n holte gevorm. Hierdie opstelling maak voorsiening vir die presiese adressering en opsporing van enkele seldsame aard-ione binne die nanopartikel, wat doeltreffende lig-materie-interaksie vergemaklik.

5. Wat is die potensiële toepassings van hierdie tegniek?

Hierdie tegniek maak moontlikhede oop vir die vervaardiging van kwantumtoestelle en die bevordering van kwantumrekenaar- en kommunikasietegnologie. Deur individuele seldsame-aarde-ione binne nanopartikels te verstaan ​​en te beheer, kan wetenskaplikes nuwe weë ondersoek vir die verwerking van kwantuminligting en die bou van meer doeltreffende kwantumnetwerke.

(Bron: ICFO)