Die toename in menslike bevolking bedreig biodiversiteit en ekosisteme

In 'n boek oor kunsmatige intelligensie se toekoms, bied MIT professor Max Tegmark 'n distopiese scenario aan waarin masjiene doelwitte aanneem wat nadelig is vir die mensdom as hulle nie in staat is om akkuraat te verstaan ​​en in lyn te bring met menslike belange nie. Alhoewel dit dalk vergesog lyk, het ons eie spesie, deur die vinnige uitbreiding van menslike intelligensie, 'n diepgaande impak op die planeet en ander lewende wesens gehad.

Die mensdom, wat eens 'n kritieke oomblik in die gesig gestaar het met slegs 'n paar duisend individue oor, verteenwoordig nou 36% van alle soogdiere op aarde. ’n Bykomende 60% bestaan ​​uit diere soos koeie, wat vir menslike gebruik geteel word. Slegs 4% is wilde diere. Ons vordering het gelei tot die vermindering van ruimte vir ander diere, wat gelei het tot die sesde massa-uitwissing, die eerste wat deur 'n enkele spesie veroorsaak is. Hierdie uitsterwingsgebeurtenis is nie beperk tot individuele spesies nie, maar raak hele takke van die evolusionêre boom, met genera wat teen 'n tempo 35 keer vinniger verdwyn as in die afgelope 65 miljoen jaar.

Navorsers het bevind dat ten minste een derde van bekende gewerwelde diere bevolkingsafname ervaar en tot kleiner ekosisteme beperk word. Daar was byvoorbeeld eens 10 miljoen olifante aan die begin van die 20ste eeu, maar vandag is daar minder as 'n halfmiljoen, met baie lande wat nie meer hierdie manjifieke wesens huisves nie.

Die verlies van hele genera ontwrig nie net ekosisteme nie, maar beïnvloed ook menslike gesondheid en welstand. Die verdwyning van groot roofdiere in sekere streke het gelei tot 'n toename in die populasie van witstertbokke en muise, wat gasheer is vir bosluise wat Lyme-siekte oordra. Boonop dra die oorbenutting van natuurlike hulpbronne en die vernietiging van biodiversiteit by tot die verspreiding van siektes tussen diere en mense, soos gesien met die Covid-19-pandemie.

Die bewaring van biodiversiteit en investering in die beskerming van tropiese woude, waar die hoogste vlakke van biodiversiteit gevind word, is van kardinale belang om die ineenstorting van ekosisteme te versag. Dringende optrede, gepaardgaande met aansienlike investering, is nodig om verdere verwoesting te voorkom. As ons op ons huidige pad voortgaan, kan die gevolge baie meer katastrofies wees as wat ons kan dink.

Bronne: Max Tegmark se boek oor kunsmatige intelligensie, studie gepubliseer in PNAS, International Union for Conservation of Nature-databasis