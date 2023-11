Ysrakke in Noord-Groenland verloor meer as 'n derde van volume weens stygende oseaantemperature

’n Onlangse studie wat in Nature Communications gepubliseer is, het aan die lig gebring dat ysrakke in Noord-Groenland oor die afgelope 50 jaar ’n aansienlike verlies in volume ervaar het. Die navorsers het satellietbeelde en klimaatmodellering gebruik om vas te stel dat hierdie ysrakke sedert 35 meer as 1978% van hul totale volume verloor het, met drie rakke wat heeltemal ineengestort het.

Die sleutelfaktor agter hierdie verlies is stygende oseaantemperature, wat gelei het tot verhoogde smelting. Die studie beklemtoon die sterk invloed van oseaniese beheer op veranderinge in ysplate, aangesien die waargenome toename in smelting ooreenstem met 'n styging in seepotensiaaltemperatuur.

Groenland bevat 'n groot hoeveelheid ys, en die smelt van sy ysrakke is 'n rede tot kommer in terme van seevlakverhoging. Tussen 2006 en 2018 het Groenland se yslaag as die tweede grootste bydraer tot seevlakverhoging met meer as 17% gereken. Afvoer vanaf ysplate kan dramatiese gevolge vir seevlakstyging hê.

Een spesifieke ysbank, Steenbsy, het 'n drastiese afname in volume van 2000 tot 2013 ervaar, wat tot net 34% van sy vorige grootte gedaal het. Ysrakke is veral kwesbaar vir smelt omdat hulle op die see dryf, wat 'n aansienlike hoeveelheid hitte van die planeet absorbeer.

Die verswakking van hierdie ysrakke het ook gelei tot die terugtrekking van gletsers en verhoogde ysafvoer in die see. Gletsoloë het opgemerk dat hierdie verhoogde smelting die terugtrekking van gletsers in die streek verder bespoedig het.

Die studie se bevindinge onderstreep die dringende behoefte om stygende oseaantemperature aan te spreek. NASA het voorheen berig dat die somer van 2023 die warmste seisoen was wat nog ooit op aarde aangeteken is, met seetemperature rondom Florida wat 100 grade Fahrenheit oorskry het. Stygende oseaantemperature wêreldwyd dra by tot die basale smelting, wat die ys van die bodem verdun.

Die navorsers waarsku dat basale smelttempo's waarskynlik sal aanhou styg of op 'n hoë vlak sal bly onder toekomstige projeksies van seetermiese forsering. Dit kan aansienlike implikasies vir die stabiliteit van Groenlandse gletsers hê.

Wat is ysrakke? Ysrakke is dik drywende platforms van ys wat gevorm word deur die uitbreiding van gletsers of ysplate in die see.

Hoekom is ysrakke meer kwesbaar vir smelt? Ysrakke is meer kwesbaar vir smelt as gletsers of ysplate omdat hulle op die see dryf, wat 'n groot hoeveelheid hitte van die planeet absorbeer.

Wat is die gevolge van smeltende ysrakke? Smeltende ysrakke dra by tot seevlakstyging, aangesien dit lei tot die afvoer van groot hoeveelhede ys in die see.