Verken die ingewikkeldhede van elektronvervoer in biologiese nanodrade

Elektrone is die dryfkrag agter die vloei van elektrisiteit in tradisionele drade. Wetenskaplikes het egter onlangs hul aandag gevestig op biologiese nanodrade, minuskulêre drade wat uit proteïene bestaan, vir hul merkwaardige vermoë om elektrone oor lang afstande te vervoer. ’n Navorsingstudie wat deur die Vermaas-laboratorium by die MSU-DOE Plantnavorsingslaboratorium gedoen is, het gepoog om dieper in die ingewikkeldhede van elektronvervoer binne hierdie biologiese nanodrade te delf met behulp van rekenaarsimulasies.

Hoofskrywer Martin Kulke en die Vermaas-laboratoriumspan het data van werklike eksperimente wat by die PRL Kramer-laboratorium uitgevoer is, gebruik. Deur 'n ligbron na 'n nanokristal wat uit proteïene bestaan, te rig, kon hulle die spoed bereken waarteen opgewekte elektrone daardeur beweeg. Die primêre vraag wat hulle probeer beantwoord het, was hoekom elektronoordrag vertraag namate temperatuur toeneem, in teenstelling met die verwagte versnelling van nanoskaalprosesse.

Een moontlike verduideliking wat deur die navorsers oorweeg is, was dat die afstande wat die elektrone binne die nanokristal moes aflê, toegeneem het met temperatuur. Dit sal op sy beurt die beweging van elektrone deur die proteïenstruktuur vertraag. Om hierdie idee te toets, het die span simulasies van proteïen-nanokristalle by verskillende temperature uitgevoer.

Met die manipulering van ander veranderlikes as temperatuur, het die navorsers interessante gedrag waargeneem in terme van elektronbeweging binne die nanodrade. Die verandering van die lengte, dikte en breedte van die nanodraadproteïennetwerk het knelpunte aan die lig gebring wat die vloei van elektrone binne die nanokristal belemmer het. Verbasend genoeg het die studie bevind dat elektronvervoer in biologiese nanodrade afhang van die beweging van die proteïene binne die draad.

"Hoe langer die nanodrade, hoe minder elektron vervoer, en hoe dikker die nanodrade, hoe meer elektron vervoer," verduidelik Kulke.

Terwyl die praktiese toepassing van biologiese nanodrade nog spekulatief is, is die begrip van hoe om dit te bou om elektronvloei te verbeter, van kardinale belang vir toekomstige pogings wat die integrasie van biologiese prosesse met konvensionele elektronika behels.

