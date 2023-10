Katte se spinmeganisme: Nuwe studie daag vorige begrip uit

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Wene gedoen is, daag die lang gekoesterde oortuiging uit dat katte spinende geluide produseer deur sikliese sametrekkings van vokale vouspiere. In teenstelling met vorige teorieë, dui die studie daarop dat die larinks van 'n kat spinende geluide kan genereer sonder die behoefte aan sikliese neurale insette of herhalende spiersametrekkings.

Tradisioneel is daar geglo dat katspiere geproduseer word deur die ritmiese sametrekking en ontspanning van vokale vouspiere binne die larinks, wat konstante neurale beheer van die brein vereis. Die nuwe navorsing toon egter 'n ander meganisme aan die gang. Anatomiese ondersoeke wat as deel van die studie gedoen is, het 'n unieke kussing in die katte se stemvoue ontbloot, wat hulle in staat stel om lae-frekwensie-klanke te produseer wat verband hou met spin.

Die studie se bevindinge toon dat huiskatte indrukwekkende lae klanke kan genereer teen spinfrekwensies sonder dat sikliese spiersametrekkings nodig is. Hierdie klanke is soortgelyk aan die "krakende stem" of "vokale braai" wat by mense waargeneem word. Hierdie ontdekking laat vrae ontstaan ​​oor ons huidige begrip van katspies en beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing.

Volgens Christian T. Herbst, die hoofnavorser, kan die teenwoordigheid van hierdie unieke kussing in die kat se vokale voue dalk verduidelik hoe so 'n klein dier klanke teen ongelooflike lae frekwensies kan produseer. Die waargenome frekwensies wissel van 20-30 Hz, wat aansienlik laer is as die laagste basklanke wat deur menslike stemme geproduseer word.

Die studie, wat in Current Biology gepubliseer is, weerlê nie die vorige teorie heeltemal nie, maar beklemtoon die onvolledigheid van ons begrip van katspriet. Verdere navorsing is nodig om die spinmeganisme en die betekenis daarvan in kattevokalisering ten volle te begryp.

Verwysing: "Huiskatte laringe kan spinfrekwensies produseer sonder neurale insette" deur Christian T. Herbst, Tamara Prigge, Maxime Garcia, Vit Hampala, Riccardo Hofer, Gerald E. Weissengruber, Jan G. Svec en W. Tecumseh Fitch, Current Biology , DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.014.