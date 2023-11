Syagtige miere Ontdek natuurlike medisinale eienskappe by plantluise

’n Onlangse studie wat deur ’n span bioloë en dierkundiges van Oostenryk, Nederland, Duitsland en Finland gedoen is, het ’n fassinerende ontdekking oor syagtige miere onthul. Hierdie navorsers het bewyse gevind dat syagtige miere plantluise verbruik om swaminfeksies te bestry, wat 'n unieke vorm van selfmedikasie binne die diereryk beklemtoon.

Vorige studies het geskimp na die potensiële mediese voordele van plantluise vir sekere spesies as gevolg van die opbou van waterstofperoksied in hul liggame. Voortbou op hierdie idee, het die navorsingspan ondersoek of syagtige miere doelbewus plantluise verteer het om selfmedikasie te doen. Hul ondersoeke het hulle na 'n terrein in Finland geneem, waar hulle 'n aansienlike aantal syagtige miere vir ondersoek versamel het.

Terug in die laboratorium het die span die helfte van die miere aan skadelike swaminfeksies blootgestel. Beide die besmette en onbesmette groepe miere is toe met 'n keuse van voedsel aangebied—'n standaardmengsel van heuning en agar of dieselfde mengsel wat met fyngemaakte plantluise toegedien is, aangebied in verskillende hoeveelhede.

Die resultate van die studie het 'n merkwaardige patroon aan die lig gebring. Syagtige miere sonder enige infeksies het slegs die standaardmengsel verteer, wat hul voorkeur vir bekende kos aandui. Die besmette miere verdeel egter konsekwent hul maaltydkeuse 50/50 tussen die standaardmengsel en die mengsel wat met plantluise aangevul is. Merkwaardig genoeg, sodra die swaminfeksie verdwyn het, het die besmette miere teruggekeer om slegs die standaardmengsel te verbruik, wat 'n staking van selfmedikasie voorstel.

Die navorsingspan het tot die gevolgtrekking gekom dat syagtige miere inderdaad selfmedikasie beoefen deur plantluise te verbruik, terwyl hulle ook 'n merkwaardige vermoë getoon het om hul inname gepas te reguleer. Die verbruik van slegs die plantluis-geïnfuseerde mengsel sal lei tot waterstofperoksiedvergiftiging, terwyl die verbruik van te min sal lei tot onvoldoende verdediging teen die infeksie. Die keuse van 'n gebalanseerde dieet het die siek miere toegelaat om die nodige voedingstowwe te verkry om hul immuunstelsels te ondersteun.

Om vorentoe te beweeg, beplan die span om die gedrag van die miere in 'n meer natuurlike omgewing te ondersoek om hul neiging vir plantluisverbruik verder te begryp terwyl hulle onder die weer is.

FAQ

Wat is selfmedikasie? Selfmedikasie verwys na die verskynsel waarin 'n organisme doelbewus spesifieke stowwe soek en verbruik om 'n kwaal of infeksie te behandel of te verlig. Hoe help plantluise met swaminfeksies? Daar is gevind dat plantluise waterstofperoksied bevat, wat moontlik kan help om swaminfeksies by sekere spesies te bekamp. Waarom het die besmette miere 'n mengsel van standaardkos en plantluise geëet? Die inname van 'n gebalanseerde dieet het die besmette miere toegelaat om die nodige voedingstowwe te verkry, terwyl hulle ook baat gevind het by die potensiële antimikrobiese eienskappe van die plantluise. Wat sou gebeur het as die besmette miere slegs plantluis-geïnfuseerde mengsel verteer het? Die uitsluitlike verbruik van die plantluis-geïnfuseerde mengsel sou waarskynlik tot waterstofperoksiedvergiftiging gelei het, wat dodelik vir syagtige miere kan wees. Waarom het die besmette miere teruggekeer na die gebruik van slegs die standaardmengsel nadat die swaminfeksie verdwyn het? Sodra die swaminfeksie nie meer teenwoordig was nie, het die besmette miere nie meer die antimikrobiese voordele van die plantluise benodig nie en het hulle teruggekeer na hul gewone dieetvoorkeure.

Bron: phys.org