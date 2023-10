Nuwe studie onthul die impak van ruimtetuie op die aarde se atmosfeer

Navorsers het aansienlike hoeveelhede metale in aërosols in die stratosfeer ontdek, waarskynlik van gereelde lanserings en terugkeer van ruimtetuie en satelliete. Hierdie bevinding het potensiële implikasies vir klimaat, die osoonlaag en die bewoonbaarheid van die aarde.

Die studie, wat deur 'n span wetenskaplikes onder leiding van Dan Murphy gedoen is, het bevind dat die massa metale van ruimtetuig-herbetreding verreweg dié wat in natuurlike kosmiese stof voorkom, oorskry. Die span het meer as 20 elemente opgespoor in verhoudings soortgelyk aan ruimtetuiglegerings, insluitend litium, aluminium, koper en lood. Hulle het ook gevind dat byna 10% van groot swaelsuurdeeltjies, wat help om die osoonlaag te beskerm, aluminium en ander ruimtetuigmetale bevat.

Wetenskaplikes skat dat soveel as 50,000 2030 meer satelliete teen XNUMX 'n wentelbaan kan bereik, wat beteken dat tot die helfte van stratosferiese swaelsuurdeeltjies metale kan bevat wat in die volgende paar dekades weer binnekom. Die impak hiervan op die atmosfeer, die osoonlaag en lewe op Aarde is nog onbekend.

Om die stratosfeer te bestudeer is uitdagend aangesien dit 'n afgeleë en relatief onontginde streek is. Met behulp van navorsingsvliegtuie toegerus met steekproefinstrumente het die span egter data meer as 11 myl bo die aarde se oppervlak ingesamel om die teenwoordigheid van metale in die atmosfeer te bestudeer.

Hierdie studie beklemtoon die behoefte om die uitwerking van ruimtesendings op die aarde se atmosfeer verder te ondersoek. Aangesien die aantal bekendstellings en terugkeer steeds toeneem, is die begrip van die impak van hierdie aktiwiteite van kardinale belang vir die behoud van die gesondheid en volhoubaarheid van ons planeet.

Bronne:

– [Purdue Universiteit](https://www.purdue.edu/)

– [Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe](https://www.pnas.org/)