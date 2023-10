Die ruimtetydperk laat sy merk op die aarde se stratosfeer

Die stratosfeer, een van die mees afgeleë dele van die planeet, word deur menslike aktiwiteite in die ruimte geraak. Navorsers het aansienlike hoeveelhede metale in aërosols in die atmosfeer ontdek, waarskynlik die gevolg van die toenemende aantal ruimtetuie en satelliete wat gelanseer word en na die aarde terugkeer. Hierdie metale is besig om atmosferiese chemie te verander, wat potensiële implikasies vir klimaat, die osoonlaag en die bewoonbaarheid van die planeet kan hê.

Die span wetenskaplikes, insluitend Dan Cziczo en Dan Murphy, het navorsing gedoen met behulp van gespesialiseerde gereedskap wat aan navorsingsvliegtuie gekoppel is. Hulle het meer as 20 elemente, insluitend litium, aluminium, koper en lood, in aërosolmonsters gevind wat ooreenstem met die verhoudings wat in ruimtetuiglegerings gebruik word. Die massa van hierdie metale van ruimtetuig-herbetreding het die hoeveelheid wat in natuurlike kosmiese stof gevind word, oorskry. Daarbenewens het byna 10% van groot swaelsuurdeeltjies, wat help om die osoonlaag te beskerm, aluminium en ander ruimtetuigmetale bevat.

Daar word beraam dat tot 50,000 2030 meer satelliete teen XNUMX 'n wentelbaan kan bereik. Dit beteken dat tot die helfte van stratosferiese swaelsuurdeeltjies metale kan bevat van herbetreding in die volgende paar dekades. Die potensiële uitwerking op die aarde se atmosfeer, die osoonlaag en lewe self word nog nie ten volle verstaan ​​nie.

Om die stratosfeer te bestudeer is uitdagend omdat dit 'n ongerepte en stabiele streek van die atmosfeer is, wat selde deur mense of selfs hoë hoogte vlugte toeganklik is. Deur NASA se Airborne Science Program kon navorsers egter lugmonsters van 'n hoogte van 11.8 myl (19 km) bo die grond in Alaska versamel. Instrumente is gebruik om die versameling van die varsste en onversteurde lugmonsters te verseker.

Die stratosfeer speel 'n deurslaggewende rol in die beskerming van die planeet en alle lewe daarop deur die osoonlaag. Hierdie laag dien as 'n globale skild teen skadelike ultravioletstraling. Die afgelope paar dekades is pogings getoon om die osoonlaag te herstel en aan te vul nadat dit deur chloorfluorkoolstowwe bedreig is. Die toenemende teenwoordigheid van metale van ruimtetuie se lanserings en terugkeer kan egter nuwe uitdagings inhou.

Die vuurpyle wat gebruik word om satelliete en ruimtetuie in 'n wentelbaan te stuur, laat 'n spoor van metale agter, soortgelyk aan die spoor wat skepe in die see agterlaat. Hierdie metale dra by tot die vorming van aërosoldeeltjies in die stratosfeer. Terwyl meteoriete al eeue lank deur die atmosfeer val, kom die massa metale van vuurpyle teen dié van meteoriete. Die impak van menslike besetting en ruimtevlugte op die aarde se atmosfeer is 'n beduidende bekommernis wat verdere ondersoek verg.

Om die veranderinge wat in die stratosfeer plaasvind te verstaan, is van kardinale belang om die planeet te beskerm en die voortgesette bewoonbaarheid daarvan te verseker. Die navorsing wat deur Cziczo, Murphy en hul spanne gedoen is werp lig op die potensiële impak van menslike aktiwiteite in die ruimte op die Aarde se atmosfeer en die delikate balans van die osoonlaag.

Bronne:

– Purdue Universiteit: Navorsers vind ruimte-eeu omgewingsprobleme wat die aarde se stratosfeer infiltreer