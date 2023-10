Sterrekundiges onthul baanbrekende Siena Galaxy Atlas vir publieke aansig

Sterrekundiges het 'n belangrike mylpaal bereik deur die Siena Galaxy Atlas (SGA), 'n uitgebreide katalogus wat byna 400,000 XNUMX sterrestelsels en hul gedetailleerde inligting bevat, te onthul. Anders as vorige samestellings, bied die SGA hoëgehalte en akkurate data, wat dit 'n waardevolle hulpbron maak vir beide navorsers en die algemene publiek. Deur op helder en groot sterrestelsels te fokus, verskaf die SGA ligginginligting en verwysingsbeelde, wat toekomstige astronomiese studies vergemaklik.

Die Siena Galaxy Atlas laat wetenskaplikes nie net toe om die grootskaalse struktuur van die heelal te ondersoek nie, maar help ook met die verkenning van kritieke aspekte soos die verspreiding van donker materie en die vorming en samestelling van groot sterrestelsels. Die atlas kombineer data van drie opnames wat tussen 2014 en 2017 gedoen is, gesamentlik bekend as die DESI Legacy Surveys. Hierdie opnames sal waardevolle insigte verskaf vir die Donker Energie Spektroskopiese Instrument (DESI), wat daarop gemik is om die impak van donker energie op die heelal se uitbreiding te verstaan. Die DESI-projek beoog om 'n uitgestrekte kaart van die kosmos te skep wat 'n verstommende 11 miljard ligjare strek.

Met 'n verbysterende 20,000 XNUMX vierkante grade, gelykstaande aan ongeveer die helfte van die naghemel, is die Siena Galaxy Atlas een van die grootste sterrestelselopnames tot nog toe. Die groot omvang daarvan sal na verwagting sterrekundiges se begrip van verskeie verskynsels verbeter, insluitend die verskillende patrone van stervorming tussen sterrestelsels en die fisiese prosesse wat verantwoordelik is vir die diverse vorms wat waargeneem word. Daarbenewens sal die SGA lig werp op die korrelasie tussen die verspreiding van sterrestelsels en die verspreiding van donker materie deur die heelal. Verder, wanneer gravitasiegolwe opgespoor word, sal hierdie atlas help om hul bronne akkuraat te bepaal.

Vrae:

V: Hoeveel sterrestelsels katalogiseer die Siena Galaxy Atlas?

Die Siena Galaxy Atlas bestaan ​​uit byna 400,000 XNUMX sterrestelsels.

V: Wat onderskei die Siena Galaxy Atlas van vorige pogings?

Die SGA staan ​​uit vanweë sy hoë gehalte data, wat die korrekte posisies, groottes en vorms van sterrestelsels verseker. Dit bied ook die beste helderheidsmetings vir sterrestelsels, anders as vorige samestellings.

Bronne:



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/