The Mysteries of Venus Lightning onthul deur NASA se Parker-sonsonde

NASA se Parker Solar Probe, op sy missie om die geheime van die heelal te bestudeer, het nuwe insigte gebring in die verskynsel van weerlig op Venus. Die ruimtetuig, wat hoofsaaklik om die Son wentel, vlieg ook gereeld verby Venus, wat dit toelaat om belangrike data oor die planeet in te samel.

Onlangse bevindings van die Parker Solar Probe daag die tradisionele begrip van Venusiese weerlig uit. Daar word nou voorgestel dat die ligflitse wat op Venus waargeneem word, dalk nie weerligstrale is nie, maar eerder meteore wat in die planeet se atmosfeer opbrand. Hierdie onthulling kom nadat 'n 2021-studie nie daarin kon slaag om die radiogolwe op te spoor wat tipies met weerlig op Venus geassosieer word nie.

Die debat rondom Venusiese weerlig het vir byna vier dekades voortgeduur, en hierdie nuwe data kan uiteindelik duidelikheid bring oor die wetenskaplike vraag. Alhoewel Venus steeds weerlig kan ervaar, blyk dit minder algemeen te wees as wat voorheen geglo is.

Die Parker Solar Probe is 'n uiters bekwame ruimtetuig wat steeds baanbrekende ontdekkings maak. Sy missie maak staat op Venus vir swaartekragbystand, wat die ruimtetuig nader aan die Son lei. Deur die gravitasiekrag van Venus te gebruik, is die Parker-sonsonde in staat om sy wentelbaanenergie te verminder en groter nabyheid aan die Son te bereik, wat die studie van die sonwind en ander eienskappe van die naby-son-omgewing moontlik maak.

Soos wetenskaplikes die data ontleed wat tydens hierdie historiese sending ingesamel is, sal 'n beter begrip van Venus en sy weerligstorms na verwagting na vore kom. Verdere navorsing sal help om die geheimenisse van hierdie fassinerende planeet en sy hemelverskynsels te ontrafel.

