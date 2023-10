Verstaan ​​die radio-emissie van Epsilon Eridani

Een van die naaste sonagtige sterre, epsilon Eridani (eps Eri), was die fokus van intense waarneming vanweë sy nabyheid, aktiwiteit en ooreenkoms met ons Son. Vorige studies wat verskillende dele van die elektromagnetiese spektrum gebruik het, het verskeie verskynsels onthul wat met eps Eri geassosieer word, soos magnetiese siklusse, puinskywe, fakkels en 'n sterk magnetiese veld. In ’n onlangse studie het navorsers radiowaarnemings gebruik om die ster verder te ondersoek.

Die skrywers van die studie het die Karl Jansky Very Large Array (VLA), ’n versameling radioskottels met hoë ruimtelike resolusie, gebruik om eps Eri by frekwensies van 10 GHz en 33 GHz waar te neem. Hulle het gebarste emissie in die radiogolflengtes ontdek, wat wisselvalligheid in die ster se aktiwiteit aandui. Die navorsers het bevind dat eps Eri 'n toename in vloeddigtheid tydens 'n 20 minute lange uitbarsting getoon het.

Om die emissiemeganisme wat vir die sein verantwoordelik is, te bepaal, het die skrywers faktore soos polarisasie, helderheidstemperatuur en spektrale indeks oorweeg. Hulle het bevind dat die emissie geen noemenswaardige polarisasie getoon het nie, wat dui op onsamehangende emissie. Die berekende helderheidstemperatuur was buitengewoon hoog, wat nie-termiese emissie aandui. Ongelukkig kon die spektrale indeks nie bepaal word nie as gevolg van die swak sein.

Op grond van hierdie bevindinge het die navorsers die moontlike emissiemeganismes vernou tot gyrosinchrotron- of sinchrotronbestraling vanaf magnetiese veldversnelde elektrone. Hulle het voorgestel dat skokke in eps Eri se sterrewind, soortgelyk aan dié wat deur fakkels op die Son aangedryf word, vir die emissie verantwoordelik kan wees. Die skrywers het 'n model ontwikkel wat suksesvol ooreenstem met die waargenome ligkurwe van die uitbarsting, wat die hipotese van nie-termiese emissie van skokke ondersteun.

Alhoewel die presiese emissiemeganisme nie bepaal kon word nie, beklemtoon hierdie studie die belangrikheid van voortgesette waarnemings van eps Eri en soortgelyke sterre. Toekomstige vooruitgang in teleskope, soos die volgende generasie VLA, sal beter karakterisering van die uitstraling van hierdie sterre verskaf. Om die kompleksiteit van eps te verstaan, Eri se radio-emissie sal bydra tot ons kennis van die diverse verskynsels wat in sonagtige sterre voorkom.

