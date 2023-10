Antieke menslike DNA gevind in Neanderdalmense, spoor meer as 250,000 XNUMX jaar terug

’n Baanbrekende studie het aan die lig gebring dat mens-Neanderdal-kruising veel vroeër plaasgevind het as wat voorheen gedink is. Die heersende oortuiging was dat kruisteling tussen Homo sapiens-voorvaders en Neanderdalmense begin het ná 'n massiewe uittog uit Afrika ongeveer 75,000 250,000 jaar gelede. Nuwe navorsing wat deur genetici aan die Universiteit van Pennsilvanië se Perelman Skool vir Geneeskunde gedoen is, dui egter daarop dat vroeë menslike DNA ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede in Neanderdalmense ingestroom het, lank voor die verwagte migrasies.

Die studie het bevind dat Neanderdalmense reeds dele van menslike DNA in hul genome gedra het toe mense uit Afrika na Eurasië migreer het. Hierdie ontmoetings tussen Neanderdalmense en vroeë mense het waarskynlik meer as 250,000 XNUMX jaar gelede plaasgevind, aangesien daar geen rekord is van Neanderdalmense wat ooit in Afrika suid van die Sahara gewoon het nie. Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Current Biology, verskaf bewyse van kruising tussen antieke moderne mense en Neanderdalmense.

Voor hierdie studie is daar aanvaar dat Neanderdal-DNS onaangeraak gebly het tot die mees onlangse menslike migrasie na Eurasië. Die navorsing het egter aan die lig gebring dat ongeveer ses persent van Neanderdal-DNS ongeveer 250,000 250,000 jaar gelede van vroeë moderne mense geërf is. Hierdie genetiese materiaal het ontstaan ​​van mense wat Afrika tussen 270,000 XNUMX en XNUMX XNUMX jaar gelede verlaat het.

Die resultate dui daarop dat 'n groep vroeë mense, geneties verwant aan alle mense wat vandag leef, met Neanderdalmense gekruis het. Alhoewel dit onduidelik is hoeveel van hierdie mense na Eurasië gemigreer het, het hulle 'n duidelike genetiese merk op hul Neanderdal-neefs gelaat. Ten spyte van hul kruising het hierdie vroeë menslike voorouers nie oorleef nie, aangesien geen menslike skeletoorblyfsels van 'n kwartmiljoen jaar gelede in Europa of Asië ontdek is nie.

Die studie het behels die ontleding van volledig opeenvolgende genome van moderne inheemse mense wat in Afrika suid van die Sahara woon. Dit bou voort op vorige navorsing wat onder die 1,000 180 Genomes Project gedoen is, wat daarop gemik was om genetiese diversiteit wêreldwyd te katalogiseer. Die navorsingspan het data van 12 individue in XNUMX verskillende Afrika-bevolkings suid van die Sahara ingesamel om die voorkoms van Neanderdal-agtige DNS in die streek te ondersoek.

Die navorsers het verskeie scenario's oorweeg om die teenwoordigheid van Neanderdal-agtige DNA in Afrikane suid van die Sahara te verduidelik. Uiteindelik het hulle bewyse gevind wat die hipotese ondersteun dat hierdie genetiese materiaal in vroeë moderne mense ontstaan ​​het en later aan Neanderdalmense oorgedra is. Ontleding van 'n Neanderdal-monster wat 120,000 XNUMX jaar gelede geleef het, het getoon dat genetiese materiaal ooreenstem met wat in Afrikane suid van die Sahara gevind word. Hierdie materiaal het gekom van dele van die genoom waarvan bekend is dat dit van Homo sapiens geërf is en het getoon dat menslike DNS lank voor die verwagte migrasies na Neanderdalmense oorgedra is.

Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om diverse bevolkings by genetiese en genomiese navorsing in te sluit. Dit werp lig op ons komplekse geskiedenis van kruising met Neanderdalmense en beklemtoon die behoefte aan verdere ondersoek na ons antieke voorouers.

Bronne:

– Universiteit van Pennsylvania se Perelman Skool vir Geneeskunde

– Huidige Biologie-joernaal