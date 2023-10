Skyn lig op die radikale produksie van DNA-boustene

Navorsers van Stockholm Universiteit, CNRS-Universiteit van Toulouse, SLAC National Accelerator Laboratory, Lawrence Berkeley National Laboratory, en ander instellings het aansienlike vordering gemaak om te verstaan ​​hoe DNS se boustene gevorm word. Die span het SLAC se Linac Coherent Light Source (LCLS) X-straallaser gebruik om die raaisels van ribonukleotiedreduktase (RNRs) te verken—'n unieke stel ensieme wat DNA-boustene produseer. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Science, werp lig op die radikale ensiem en die potensiële toepassings daarvan in medisyne en terapie vir kanker en aansteeklike siektes.

RNR's het wetenskaplikes al dekades lank verwar weens hul vermoë om vrye radikale te genereer—molekules wat selle kan beskadig, maar ook noodsaaklik is vir verskeie biochemiese prosesse. Die sleutel tot die oplossing van die raaisel lê in die begrip van hul aktiewe radikale toestand. Die navorsers het 'n voorpunt-tegniek genaamd seriële femtosekonde-kristallografie saam met diffraksie-voor-vernietiging gebruik om die proteïene in hul aktiewe radikale toestand te visualiseer. Hierdie baanbrekende benadering het hulle in staat gestel om beelde van die proteïene vas te lê en insig te kry in hul gedrag wanneer hulle funksioneel is.

Die ontdekking het beide fundamentele betekenis in biologie en terapeutiese potensiaal. RNR is noodsaaklik vir seldeling, wat dit 'n aantreklike teiken maak vir die ontwikkeling van behandelings, veral vir toestande soos kanker. Die navorsers beplan om hul studies uit te brei na ander vorme van RNR'e om radikale vorming in verskillende ensiemtipes verder te verstaan. Deur verskillende proteïene in hul aktiewe vorms waar te neem, kan 'n rewolusie van siektebehandelingsmetodes moontlik wees.

Hierdie prestasie is die resultaat van noukeurige grondwerk, geskikte modelstelsels en uitgebreide monstervoorbereiding wat oor etlike dekades uitgevoer is. Elke eksperiment en referaat bring navorsers nader aan hul doelwit om die proteïenfamilie volledig te verstaan. Die onlangse bevindings verteenwoordig 'n groot stap vorentoe om die radikale produksie van DNS-boustene te belig.

Bron: SLAC National Accelerator Laboratory