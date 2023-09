Verskuiwings in tektoniese plate beïnvloed biodiversiteit op aarde

’n Onlangse studie het ’n verband gevind tussen die bewegings van die aarde se tektoniese plate en die diversiteit van mariene spesies. Die navorsing toon dat prosesse wat die litosfeer verander, wat tektoniese plaatbewegings insluit, seevlakke beïnvloed en sodoende die beskikbaarheid van vlak mariene omgewings waar lewe floreer, beïnvloed.

Tektoniese plate is groot dele van die Aarde se boonste mantel en kors wat die hele aardbol bedek. Hulle is in konstante beweging, wat die aarde se vulkanisme veroorsaak, die vorming van berge en die skepping van seeloopgrawe. Die studie, gelei deur geoloog Slah Boulila van Sorbonne Universiteit, ondersoek die vraag waarom daar siklusse in diversiteit en biodiversiteit is.

Die navorsers het geologiese en mariene datastelle, asook mariene biodiversiteitsdata ontleed om die belyning van siklusse in mariene biodiversiteit met tektoniese plaatprosesse te ondersoek. Deur meer as 18,000 32,000 mariene rotsmonsters en byna 36 XNUMX genera uit die Paleobiologie-databasis te vergelyk, het hulle XNUMX miljoen jaar siklusse in mariene biodiversiteit ontdek wat met veranderinge in seebodemproduksie en subduksie verband hou.

Wanneer tektoniese plate uitmekaar beweeg, vorm dun oseaniese kors, en wanneer een plaat onder 'n ander ingedruk word in 'n proses wat subduksie genoem word, daal seevlakke. Variasies in seevlak verander die beskikbare habitat vir mariene spesies, wat lei tot veranderinge in biodiversiteit. Hoë seevlakke lei tot die oorstroming van droë land en die verdieping van vlak mariene gebiede, wat die verspreiding van mariene organismes bevorder. Omgekeerd verminder lae seevlakke die beskikbare ruimte vir seelewe.

Alhoewel die idee van 'n verband tussen tektoniese plaatverskuiwings en biodiversiteit nie nuut is nie, verskaf hierdie navorsing verdere validering deur 'n groter datastel te gebruik. Die bevindinge ondersteun die hipotese dat veranderinge in die omgewing gekoppel is aan evolusie en uitsterwingsgebeure. Die studie beantwoord egter nie definitief waarom hierdie siklusse voorkom nie, wat dit as 'n onbeantwoorde vraag laat.

Verder is daar steeds debat onder navorsers oor die sikliese aard van plaattektoniek, met sommige wat aanvoer dat dit onreëlmatig eerder as periodiek is. Nietemin dra hierdie studie by tot die groeiende hoeveelheid bewyse wat die wisselwerking tussen veranderinge in die omgewing, evolusie en uitwissing uitlig.

Samevattend demonstreer die navorsing hoe verskuiwings in tektoniese plate biodiversiteit beïnvloed deur die seevlakke en die beskikbaarheid van habitats vir mariene spesies te beïnvloed. Om hierdie verbande te verstaan, bied waardevolle insigte in die Aarde se geskiedenis van spesiediversifikasie en uitsterwingsgebeure.

Bron: Beurteaux, D. (2023), Verskuiwings in tektoniese plate verander biodiversiteit, Eos, 104.