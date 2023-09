Die Skulpsterrestelsel NGC 3923: 'n Galaktiese ui onthul

Die Cerro Tololo Inter-Amerikaanse Sterrewag se Dark Energy Camera (DECam) het 'n asemrowende beeld van die skulpsterrestelsel NGC 3923 geneem. NGC 70, wat ongeveer 3923 miljoen ligjaar van die Aarde af geleë is, bestaan ​​uit gelaagde ringe binne sy galaktiese stralekrane, wat dit verdien die klassifikasie van 'n skulpsterrestelsel. Skulpsterrestelsels maak ongeveer 10% van alle elliptiese sterrestelsels uit, met die ander twee hooftipes spiraal- en onreëlmatige sterrestelsels.

Die struktuur van NGC 3923 het vermoedelik gevorm deur 'n sterrestelselsamesmelting, waarin die groter sterrestelsel sterre van 'n kleiner sterrestelsel geabsorbeer en afgeskil het. Hierdie sterre het toe saamgesmelt met die groter sterrestelsel se stralekrans, wat gelei het tot die vorming van die konsentriese skulpe. Alhoewel die DECam-beeld slegs 'n paar skulpe toon, word beraam dat NGC 3923 meer as twintig skulpe kan hê, en moontlik selfs tot 42, volgens vorige navorsing.

Daar word gevind dat NGC 3923 ongeveer 50% groter is as ons Melkweg-sterrestelsel, met sy skulpe wat die grootste onder alle bekende skulpsterrestelsels is. Benewens die skulpe, onthul die beeld ook 'n groot gravitasielens wat die sterrestelselswerm PLCK G287.0+32.9 omring. Gravitasielense is voorwerpe in die ruimte met sterk gravitasievelde wat lig buig wat daardeur beweeg, wat sterrekundiges in staat stel om verafgeleë voorwerpe te vergroot en te bestudeer.

Gravitasielens speel 'n deurslaggewende rol in die studie van antieke lig in die heelal. Deur lig in boë te buig of selfs Einstein-ringe te vorm, verskaf gravitasielense aan sterrekundiges waardevolle insigte in die vroeë stadiums van die kosmos. Trouens, die ontdekking van die oudste bekende ster, wat na raming ongeveer 12.9 miljard jaar oud is, is moontlik gemaak deur die waarneming van 'n gravitasielens.

Die volgrootte beeld van NGC 3923 wys die uitgestrektheid en kompleksiteit van ons heelal, met ontelbare speldepunte van lig wat die toneel verlig. Dit dien as 'n herinnering aan die geweldige omvang en skoonheid van die kosmos, terwyl dit ook aan wetenskaplikes waardevolle data verskaf om die geheimenisse van die heelal verder te verstaan.

Bronne:

- Sterrekunde en astrofisika

– NOIRLab