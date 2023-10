Lineêre defekte kan vinniger reis as klankgolwe, en dit is 'n groot probleem

Navorsers het ontdek dat klein lineêre defekte wat ontwrigtings genoem word, vinniger as klankgolwe deur 'n materiaal kan voortplant. Hierdie ontwrigtings gee metale hul sterkte en werkbaarheid, maar kan ook lei tot katastrofiese mislukkings. Om die spoed waarteen ontwrigtings beweeg te verstaan, is noodsaaklik vir die bestudering van aardbewingsbreuke, strukturele mislukkings en presisievervaardiging.

In 'n studie gelei deur navorsers by die SLAC National Accelerator Laboratory en Osaka Universiteit, is X-straalradiografie gebruik om die spoed van voortplanting van ontwrigtings deur diamant te meet. Die resultate van die studie, gepubliseer in die joernaal Science, verskaf insigte wat ook op ander materiaal van toepassing kan wees.

Vir byna 60 jaar het wetenskaplikes gedebatteer of ontwrigtings vinniger deur materiaal as klank kan beweeg. Terwyl sommige studies tot die gevolgtrekking gekom het dat hulle nie kon nie, het rekenaarmodelle aangedui dat hulle kan as hulle teen vinniger as klankspoed begin beweeg. Om te bepaal of ultravinnige ontwrigtings klankgrense kan breek, is belangrik vir beide fundamentele wetenskap en praktiese doeleindes.

Die navorsers het eksperimente uitgevoer by die SACLA X-straal vry-elektron laser in Japan, met behulp van sintetiese diamant kristalle. Deur intense laserpulse en X-straalbeelding te gebruik, kon hulle die vorming en verspreiding van ontwrigtings intyds opneem. Diamant is gekies as 'n materiaal vir studie as gevolg van sy eenvoudiger vervormingsmeganisme in vergelyking met metale, wat dit makliker maak om die beelddata te interpreteer.

Die bevindinge van die studie kan beduidende implikasies hê vir die verstaan ​​van materiaalmislukking en die ontwerp van nuwe materiale. Dit beklemtoon die behoefte om die gedrag van ontwrigtings wat vinniger as klankspoed beweeg verder te ondersoek, aangesien dit tot onverwagte mislukkings in verskeie toepassings kan lei.

