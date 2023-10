Oktober se opwindende astronomiese gebeurtenisse: 'n voorskou

Soos die seisoen verander en die blare begin val, bring Oktober vir ons 'n magdom boeiende astronomiese gebeurtenisse om oor te verwonder. Van ruimtesendings tot meteorietreën, hierdie maand beloof om 'n bederf vir sterrekunde-entoesiaste te wees.

Een van die hoogs verwagte gebeurtenisse is die bekendstelling van NASA se Psyche asteroïde-sending op 5 Oktober. Die Psyche-ruimtetuig sal asteroïde 16 Psyche, wat vermoedelik hoofsaaklik uit metaal bestaan, verken. Deur hierdie unieke metaalwêreld te bestudeer, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te verkry oor die vorming van aardse planeetkerne, insluitend die Aarde. Oorspronklik beplan vir September 2022, is die sending vertraag weens tegniese probleme. Die bekendstelling sal vanaf Florida se Kennedy Space Centre plaasvind.

Op 9 Oktober sal die Draconid-meteoorreën sy hoogtepunt bereik. Anders as ander meteorietreën, is die Drakoniede die meeste sigbaar in die aand of teen dagbreek, eerder as dwarsdeur die nag. Alhoewel hierdie bui na verwagting net sowat tien meteore per uur sal produseer, het dit in vorige jare sterrekundiges verras met skouspelagtige uitstallings, wat duisende meteore per uur opgelewer het. Alhoewel so 'n buitengewone vertoning nie vir vanjaar voorspel word nie, is dit die moeite werd om 'n oog te hou vir enige verrassings.

Die Orionid-meteorietreën, wat met die bekende komeet Halley geassosieer word, sal 'n hoogtepunt bereik op 20 Oktober. Met die maan op slegs 37% beligting, sal sigbaarheid vir hierdie reën gunstig wees. Dit is bekend dat die Orionide tot tagtig meteore per uur produseer, hoewel die afgelope jare koerse nader aan twintig of dertig per uur gesien het. Tog, die kans om hierdie hemelse wonders te aanskou, moet nie misgeloop word nie.

Oktober se volmaan, bekend as die Jagtersmaan, sal op 28 Oktober skyn. Hierdie maan, saam met die Oesmaan, kan in óf September óf Oktober voorkom. Die Oesmaan is die volmaan naaste aan die herfs-ewening, terwyl die Jagtersmaan dit volg. Oorspronklik 'n sein vir jagters om hul jagseisoen af ​​te sluit en vir die winter voor te berei, word die Jagersmaan ook geassosieer met ander name soos die Vallende Blaarmaan en die Drogende Rysmaan.

Met geleenthede om meteoorbuie te aanskou, ruimtemissies te ondersteun en die skoonheid van die volmaan hierdie Oktober te waardeer, is sterrekunde-entoesiaste in vir 'n ware bederf.

Bronne:

– NASA/JPL-Caltech/ASU: Beeldkrediet vir die Psyche-ruimtetuig

– NASA/JPL: Beeldkrediet vir die Orionid-meteoorreën