Die rol van makrofaagfenotipes in selterapie: 'n ingenieursperspektief

Makrofage, 'n tipe witbloedsel wat bekend is vir hul vermoë om indringer patogene te vernietig, is lank reeds bestudeer as 'n potensiële hulpmiddel om siektes, insluitend kanker, deur selterapie te beveg. Ten spyte van belowende resultate in die laboratorium, het kliniese proewe met makrofage egter nie aan verwagtinge voldoen nie. Bioloë het al gewonder hoekom dit die geval is, maar navorsers van die Harvard John A. Paulson Skool vir Ingenieurswese en Toegepaste Wetenskappe (SEAS) benader die probleem vanuit 'n ingenieursperspektief.

In 'n onlangse studie gepubliseer in Applied Physics Reviews, het wetenskaplikes van SEAS, gelei deur Samir Mitragotri, die fisiese hindernisse ondersoek wat moontlik verhoed dat makrofage hul teiken in tumorselle effektief bereik. Deur mikroskopie en masjienleer te gebruik, het die navorsingspan ontdek dat spesifieke fenotipes van makrofage meer suksesvol was om gewasse te infiltreer as ander, en hierdie fenotipes is nie algemeen in kliniese proewe vir kankerterapieë gebruik nie.

Die tradisionele benadering tot selterapie het sterk staatgemaak op 'n spesifieke makrofaag-fenotipe bekend as M1, wat erken word vir sy tumor-bestrydingsvermoëns. Hierdie fenotipe het egter konsekwent teleurstellende resultate in kliniese proewe opgelewer. Die span by SEAS het die beweging van drie verskillende makrofaag-fenotipes (M0, M1 en M2) deur 'n komplekse hidrogel en in tumorselle vergelyk. Hulle het gevind dat die M1-fenotipe blykbaar sukkel met teikenherkenning en navigasie, terwyl die M0-fenotipe 'n sterk vermoë getoon het om tumorselle akkuraat op te spoor.

Hierdie studie dui daarop dat die verminderde vervoer van M1-makrofage toegeskryf kan word aan hul swak vorm-verskuiwing vermoëns in vergelyking met ander fenotipes. Hoe beter 'n makrofaag in vormverskuiwing is, hoe doeltreffender kan dit sy teiken bereik. Die bevindinge verskaf 'n nuwe fisika-gebaseerde hipotese vir die gebrek aan sukses in vorige makrofaag-terapieë en daag die tradisionele biologie-gebaseerde begrip van hierdie terapieë uit.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is makrofage?

A: Makrofage is 'n tipe witbloedsel wat 'n sleutelrol speel in die immuunrespons deur skadelike patogene te verswelg en te vernietig.

V: Wat is selterapie?

A: Selterapie is 'n behandelingsbenadering wat die gebruik van oorgeplante selle behels om siektes te beveg. In die geval van kanker word makrofage ondersoek as 'n potensiële hulpmiddel vir selterapie.

V: Waarom was makrofage-terapieë teleurstellend in kliniese proewe?

A: Terwyl makrofage in laboratoriumstudies belofte getoon het, is hul doeltreffendheid in kliniese proewe beperk. Hierdie nuwe studie dui daarop dat die keuse van makrofaag-fenotipe en sy vormverskuiwingsvermoë 'n deurslaggewende rol kan speel in hul sukses of mislukking as 'n terapeutiese hulpmiddel.

V: Wat is 'n fenotipe?

A: 'n Fenotipe verwys na die eienskappe of eienskappe wat deur 'n organisme of 'n spesifieke seltipe vertoon word. In hierdie studie het navorsers die beweging en gedrag van verskillende makrofaag-fenotipes vergelyk.

V: Hoe kan hierdie navorsing toekomstige makrofaag-bemiddelde terapieë beïnvloed?

A: Die bevindinge van hierdie studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om die fisiese eienskappe en vermoëns van makrofage in ag te neem wanneer selterapieë ontwikkel word. Deur te verstaan ​​hoe verskillende fenotipes optree en in wisselwerking is met hul omgewing, kan navorsers makrofaag-gemedieerde terapieë optimaliseer vir verbeterde kliniese uitkomste.

Bronne:

Harvard Skool vir Ingenieurswese en Toegepaste Wetenskappe