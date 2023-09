Nuwe studie bevind dat skaduwee kan help om koraalbleiking te voorkom

’n Onlangse studie wat deur Australië se Southern Cross-universiteit gedoen is, het ’n moontlike oplossing ontdek om koraalbleiking te voorkom: skaduwee. Koraalbleiking, wat wêreldwyd ’n epidemie geword het as gevolg van stygende watertemperature, het aansienlike skade aan riwwe aangerig, insluitend die bekende Great Barrier Reef.

Volgens Peter Butcherine, hoofskrywer van die studie, is die Great Barrier Reef onder dreigende bedreiging van klimaatsverandering en het vier massa-bleikingsgebeurtenisse sedert 2016 ervaar. Die komende somer van 2023-24 hou 'n verhoogde risiko in weens El Niño-toestande en hoër water temperature. Dit, gekombineer met die toekomstige gevolge van klimaatsverandering, soos meer gereelde mariene hittegolwe en storms, hou 'n beduidende gevaar vir die rif in.

Alhoewel pogings om klimaatsverandering te verminder noodsaaklik is, is dit nie meer genoeg om die Great Barrier Reef te beskerm nie. Daarom het navorsers by die Cooling and Shading subprogram van die Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) hul pogings daarop gefokus om die doeltreffendheid van skadu koraalriwwe te ondersoek om bleiking te bekamp.

Die studie het positiewe resultate opgelewer, wat toon dat selfs gedeeltelike skaduwee vir 'n gedeelte van die dag bleiking effektief kan versag. Daar is gevind dat sonlig met 30% omstreeks sonnige middag vir vier ure die aanvang van bleiking in vlak, termies-gespanne korale vertraag.

Hierdie bevindinge maak die moontlikheid oop vir verskeie menslike ingrypings om koraal-ekosisteme te help. Kunsmatige bedekkings, soos skadudoeke, is een potensiële oplossing, maar verdere navorsing is nodig om die indirekte uitwerking daarvan te verstaan. Nog 'n belowende opsie is die gebruik van kunsmatige misstelsels, wat skadu kan bied sonder om die koraal-ekosisteem te beïnvloed. Bykomende navorsing en ontwikkeling is egter nodig voor opgeskaalde ontplooiing in die veld.

Die studie beklemtoon die belangrikheid van innoverende benaderings om koraalriwwe te beskerm en die dringende behoefte aan optrede om hierdie noodsaaklike ekosisteme te bewaar.

Definisies:

– Koraalbleiking: Die proses waarin korale die simbiotiese alge wat in hul weefsels leef, verdryf, wat veroorsaak word deur omgewingstressors soos hoë watertemperature.

– Great Barrier Reef: Die wêreld se grootste koraalrifstelsel geleë langs die kus van Queensland, Australië.

– Skadu: Verminder die hoeveelheid sonlig wat korale bereik deur bedekking te verskaf of kunsmatige metodes te gebruik.

– El Niño: ’n Klimaatpatroon wat gekenmerk word deur die verhitting van die Stille Oseaan, wat beduidende impakte op weerpatrone wêreldwyd kan hê.

– Mariene hittegolwe: Periodes van buitengewone warm watertemperature in die see.

– Klimaatsverandering: Langtermynveranderinge in temperatuur en weerpatrone wat veroorsaak word deur menslike aktiwiteite, veral die vrystelling van kweekhuisgasse.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Frontiers in Marine Science, uitgevoer deur Australië se Southern Cross University

– Aanhaling van Peter Butcherine, navorsingsgenoot aan Australië se Southern Cross Universiteit, gepubliseer in 'n onderhoud met Newsweek