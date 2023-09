NASA se OSIRIS-REx-missie gee asteroïdemonster suksesvol terug

NASA se OSIRIS-REx-sending het 'n monster van stof en rots suksesvol teruggestuur van 'n asteroïde genaamd Bennu. Na 'n reis van sewe jaar het die klein swart kapsule met die monster in die Utah-woestyn geland. Hierdie monster sal waarskynlik die grootste wees wat nog ooit van 'n asteroïde versamel is.

Die hoofdoel van die sending was om Bennu te bestudeer op soek na leidrade oor die oorsprong van die Sonnestelsel en lewe self. Asteroïdes is die oorblyfsels van mislukte planete en vernietigende botsings in die vroeë Sonnestelsel. Deur hul samestelling te bestudeer, kan wetenskaplikes meer leer oor hoe planete gevorm het en insigte kry in die verspreiding van water, minerale en koolstof wat noodsaaklik is vir lewe.

Terwyl teleskope 'n rowwe idee van 'n asteroïde se oppervlaksamestelling kan gee, vereis in-diepte chemiese ontleding werklike monsters. Die meeste van die asteroïdemonsters wat vir navorsers beskikbaar is, is in die vorm van meteoriete wat op die aarde neergestort het. Hierdie meteoriete is egter nie verteenwoordigend van alle soorte asteroïdes nie. Sommige asteroïdes is beter om die afdaling deur die aarde se atmosfeer te oorleef as ander, en daar is meteoriete wat nie ooreenstem met enige bekende asteroïde tipes nie.

Om hierdie uitdaging te oorkom, gebruik wetenskaplikes toegewyde kameranetwerke, soos Australië se Desert Fireball Network, om inkomende asteroïdes waar te neem, meteorietmonsters te herwin en hul paaie terug deur die ruimte te volg. Hierdie proses help om die oorsprong van meteoriete te identifiseer en verskaf onbesmette monsters vir verdere ontleding in die laboratorium.

Voorbeeld-terugsendings, soos OSIRIS-REx, is van kardinale belang vir die ontleding van die samestelling van buiteaardse liggame. Hierdie missies behels die reis van miljoene kilometers, pas spoed met die teiken, vind 'n veilige landingsplek, versamel 'n monster en keer terug na die aarde. Baie van hierdie proses moet outonoom wees as gevolg van kommunikasie vertragings met die Aarde.

OSIRIS-REx is die vierde missie om buiteaardse materiaal na die aarde terug te keer. Vorige missies, soos NASA se Stardust, die Japannese ruimtetuig Hayabusa en Hayabusa2, het monsters van komete en asteroïdes teruggebring. Daar word egter verwag dat OSIRIS-REx die grootste monster tot nog toe teruggegee het, wat na raming ongeveer 250 gram is.

Benewens die bestudering van die asteroïde se samestelling, verskaf die herbetreding van die monsterkapsule ook waardevolle wetenskaplike data. Wanneer ruimtevoorwerpe die aarde se atmosfeer binnedring, skep dit vuurballe en veroorsaak skokgolwe. Die studie van hierdie verskynsels kan navorsers help om die fisika van herbetreding te verstaan ​​en waarom sommige meteoriete oorleef terwyl ander nie.

