September 2023: 'n Maand wat op aarde breek vir globale temperature

Die globale temperatuurgetalle vir Septembermaand is bekend gemaak, en die resultate wek kommer. In die woorde van klimaatwetenskaplike Zeke Hausfather, was September "absoluut smullekker piesangs." Hierdie sentiment word weerspieël deur ander klimaatkenners, wat die temperature as "bekommerend" en "wild" beskryf.

Data wat deur klimaatnavorser Zeke Hausfather saamgestel is, onthul dat September 2023 'n temperatuurafwyking van meer as 0.5°C bo die historiese gemiddelde basislyntemperatuur aangeteken het. Dit maak dit die warmste September op rekord, wat die vorige maandelikse rekord met 'n aansienlike marge oortref. Opvallend is dat September gemiddeld 1.8°C warmer was as pre-industriële vlakke, ver bo die Parys-ooreenkoms se doelwit om temperatuurstyging tot 1.5°C te beperk.

Die uiterste temperature wat in September waargeneem is, is 'n aanduiding van die diepgaande verskuiwings wat in ons klimaat plaasvind. Klimaatwetenskaplikes skryf hierdie temperatuurstygings toe aan 'n kombinasie van bekende faktore, soos verhoogde kweekhuisgasvrystellings, sowel as sommige onsekerhede. Een so 'n onsekerheid is die invloed van El Niño, 'n sikliese natuurlike proses wat hitte van die oseane na die atmosfeer oordra. Terwyl die uitwerking van El Niño nog bestudeer word, is dit bekend dat dit bydra tot temperatuurvariasies.

Verder ondersoek wetenskaplikes die potensiële impak van nuwe regulasies op klimaatpatrone. Beperkings op swael in skeepsbrandstof het byvoorbeeld lugbesoedeling verminder, maar het dalk per ongeluk gelei tot minder wolkbedekking, wat tot hoër temperature gelei het. Daarbenewens kan die uitbarsting van die Hunga Tonga-vulkaan in die vorige jaar steeds temperature beïnvloed, alhoewel minimaal.

Dit is belangrik om daarop te let dat hoewel September 2023 temperatuurrekords gebreek het, dit nie beteken dat die Parys-ooreenkoms se temperatuurlimiet oortree is nie. Die doelwit van 1.5 °C is bedoel om volgehoue ​​temperature voor te stel, nie dié van 'n enkele maand nie. Die toenemende gereelde voorkoms van rekordtemperature wek egter kommer onder wetenskaplikes, aangesien dit aandui hoe vinnig ons die Parys-drempel nader.

Die impak van klimaatsverandering word reeds gevoel, met meer intense reënval, erge orkane, verwoestende veldbrande en die verspreiding van aansteeklike middels. Die dringendheid om klimaatsverandering aan te spreek word onderstreep deur die toenemende klimaatsontwrigtings wat ons aanskou. Dit is nie net 'n probleem vir toekomstige geslagte nie, maar een wat onmiddellike optrede vereis om die uitwerking daarvan te versag.

