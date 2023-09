Die Oes-supermaan: 'n skouspelagtige einde van 'n somer vol supermane

Die vierde en laaste supermaan van 2023 sal Donderdag ná sononder die naghemel verlig. Supermane vind plaas wanneer die maan tydens sy wentelbaan op of naby sy naaste afstand aan die aarde is, wat 'n groter en helderder voorkoms tot gevolg het.

Bekend as die oes-supermaan, sal dit Vrydag sy hoogtepunt bereik om ongeveer 6:23 ET. Dit sal egter nog regdeur Vrydagaand ook sigbaar wees. Daar word na hierdie volmaan verwys as die oesmaan omdat dit die naaste aan die herfs-ewening plaasvind, wat op XNUMX September plaasgevind het. Sommige noem dit ook die mieliemaan, wat die einde van somer-oeste simboliseer.

Die naam “oesmaan” kan teruggevoer word na die dae toe boere op maanlig staatgemaak het om in hul landerye te werk. Voor die koms van trekkers met hoofligte was dit noodsaaklik om helder maanlig te hê om te verseker dat die oes vinnig afgehandel kon word voordat reën die oeste laat bederf. Aangesien gewasse in die laat somer en vroeë herfs ryp word, moes boere dikwels tot laat in die nag werk. Maanlig het 'n noodsaaklike hulpbron vir boerdery geword, en het dus geboorte gegee aan die term "oesmaan."

Volgens die Boere-almanak dateer die eerste aangetekende gebruik van die term "oesmaan" terug na 1706. Die maan se helderheid en nabyheid aan die herfs-ewening het dit 'n beduidende hemelse gebeurtenis vir boere deur die geskiedenis gemaak.

Ongelukkig, as jy hierdie week se supermaan mis, sal jy tot laat somer 2024 moet wag om die volgende supermaan in die naghemel te aanskou. Elke jaar sien tipies een of twee supermane, wat hierdie gebeurtenisse relatief skaars maak.

Die somer van 2023 was uitsonderlik wat supermane betref, met vier opeenvolgende supermane wat die lug verlig. Daarbenewens het Augustus 'n seldsame verskynsel bekend as 'n bloumaan gehad, wat die tweede volmaan in 'n enkele maand is. Die laaste superblou maan het in Augustus 2037 plaasgevind, en dit sal nog 14 jaar duur voordat ons weer hierdie hemelse gebeurtenis sal sien.

Maak dus seker dat jy 'n oomblik neem om die skoonheid van die oes-supermaan te waardeer en afskeid te neem van 'n somer gevul met manjifieke maanvertonings.

