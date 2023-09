Die helder en pragtige oesmaan: Laaste supermaan van 2023

Die volle oesmaan van 29 September sal die naghemel verlig, wat die vierde en laaste supermaan van 2023 merk. Hierdie hemelse gebeurtenis sal sy hoogtepunt bereik om 7.57:XNUMX op Vrydag (OEST), en sal voortgaan om heeltemal verlig te verskyn tot Saterdagoggend, volgens NASA.

Die beste manier om die oesmaan waar te neem, is om 'n plek te vind met 'n onbelemmerde uitsig na die ooste, weg van ligbesoedeling. Alhoewel baie mense die oesmaan met 'n oranje tint assosieer soos dit opkom, is hierdie verskynsel tipies vir alle volmane. Die kleur word veroorsaak deur die dikte van die Aarde se atmosfeer naby die horison, wat groter is as wanneer die maan oorhoofs is, volgens EarthSky.

'n Supermaan word oor die algemeen gedefinieer as 'n volmaan wat nader aan die aarde is as gewoonlik, wat 'n groter en helderder voorkoms in die naghemel tot gevolg het. Die September-oesmaan sal ongeveer 361,867 22,604 km van die aarde af wees, ongeveer 30 357,200 km nader as sy gemiddelde afstand. Op XNUMX Augustus was die maan vanjaar op sy naaste punt aan die aarde, net XNUMX XNUMX km weg.

Hierdie oesmaan sal na verwagting ongeveer 5 persent groter en 13 persent helderder wees as 'n gemiddelde volmaan, soos deur NASA beraam. Sommige sterrekundiges beskou 'n maan as 'n supermaan wanneer dit binne 90 persent van die perigeum is, wat sy naaste benadering tot die Aarde in 'n wentelbaan is.

Die oesmaan kry sy naam omdat dit naby die begin van die herfs plaasgevind het, of die herfs-ewening in die Noordelike Halfrond, wat vanjaar op 23 September plaasgevind het. Tradisioneel het die helderheid van die maan gedurende hierdie tyd van die jaar boere gehelp om tot in die aand te werk. om hul oeste te versamel voor die eerste ryp.

Benewens die oesmaan, het verskeie inheemse stamme in Noord-Amerika verskillende name vir die September volmaan. Byvoorbeeld, die Abenaki-stam verwys daarna as die mieliemakersmaan, die Lakota-mense noem dit die maan van die bruin blare, en die Passamaquoddy-stam noem dit die herfsmaan. Ander kulture, soos die Koreane en Japannese, het ook oesvieringe gedurende hierdie tyd van die jaar.

Gedurende dieselfde tydperk sal verskeie planete in die naghemel sigbaar wees. Saturnus en Jupiter sal in die ooste styg en in die latere ure hoog verskyn, terwyl Venus voor dagbreek helder skyn. Mercurius kan ook gesien word wat laag langs die oostelike horison voor dagbreek dans, volgens The Planetary Society.

