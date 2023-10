Die oorsprong van 'n Halo Coronal Massa-uitwerping en die gepaardgaande radio-uitbarstings

By

In November 2013 is 'n koronale massa-uitwerping (CME) waargeneem, gepaardgaande met fakkels en tipe II-radio-uitbarstings. Die verband tussen hierdie gebeure was egter destyds onduidelik.

Die hoofdoel van hierdie studie was om die oorsprong en rigting van voortplanting van die CME te bepaal, terwyl dit ook enige onverwante kenmerke identifiseer. Aan die kant wat na die aarde kyk, het 'n C5.7-klasvlam naby die geskatte lanseringstyd van die CME plaasgevind, gevolg deur 'n X1.1-klasvlam. Laasgenoemde opvlam was geassosieer met 'n EUV-golf en metrieke tipe II-radio-uitbarstings.

Aan die ander kant van die Son het beeldinstrumente aan boord van die Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) ruimtetuig 'n filamentuitbarsting, EUV-verduistering waargeneem en CME-lusse uitgewerp. Daarbenewens het die STEREO-radio-instrumente 'n interplanetêre (IP) tipe II-radio-uitbarsting by dekameter-hektometriese golflengtes opgespoor, wat nie deur die radio-instrument aan boord van die Wind-ruimtetuig naby die Aarde waargeneem is nie.

Die bevindinge van hierdie navorsing dui daarop dat die halo CME ontstaan ​​het uit die uitbarsting aan die ander kant van die Son, en die IP tipe II bars is veroorsaak deur 'n skokgolf wat die halo CME voorafgegaan het. Interessant genoeg is die radiobars nie vanaf die Aarde se kant waargeneem nie, selfs op groter afstande van die Son.

Tydens die voortplanting van die CME het die uitbarsting van 'n X-klas-vlam tot 'n klein plasmoïed-uitstoot na die aarde gelei. Hierdie materiaal het oorvleuel met die vroeëre CME-strukture wat in projeksie waargeneem is. Die beraamde hoogtes van die metrieke tipe II bars in lyn met die EUV-golf wat deur die X-klas-vlam gegenereer word. Die radio-emissie het egter nie na laer frekwensies uitgebrei nie, wat daarop dui dat die skokgolf nie voortgeplant het nie.

Ten slotte, hierdie studie het die oorsprong van 'n halo CME en sy gepaardgaande radio-uitbarstings suksesvol bepaal. Hierdie bevindinge verskaf waardevolle insigte in die dinamika van songebeurtenisse en die uitwerking daarvan op ruimteweer.

Bron: physics.space-ph