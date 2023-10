Stap en gholf verbeter kognitiewe funksie by ouer volwassenes, studie bevind

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Oos-Finland gedoen is, het bevind dat deelname aan aktiwiteite soos stap of gholf speel kognitiewe funksie by ouer volwassenes kan verbeter. Die studie het ook aan die lig gebring dat Nordiese stap, 'n tipe vollyfstap wat pale gebruik, dieselfde voordeel kan bied.

Die studie het 25 gesonde gholfspelers van 65 jaar en ouer betrek wat aan drie aanvalle van intense aërobiese oefening – gholf, stap en Nordiese stap – in 'n werklike omgewing deelgeneem het. Die deelnemers het hul tipiese vinnige pas tydens die oefeninge gehandhaaf. Kognitiewe funksie is geassesseer met behulp van toetse wat aandag, verwerkingspoed en taakwisselingsvermoë gemeet het. Bloedmonsters is ook ingesamel om die vlakke van twee chemikalieë, neurotrofiese faktor (BDNF) en katepsien B (CTSB), te meet, wat glo die voordele van oefening in die brein weerspieël.

Die resultate van die studie het getoon dat beide stap en gholf 'n positiewe impak op kognitiewe funksie gehad het, veral in laer kognitiewe funksies soos aandag en verwerkingspoed. Geen betekenisvolle effekte is egter op die vlakke van BDNF en CTSB waargeneem nie. Beide tipes stap, gereelde en Nordiese, is geassosieer met verbeterde uitvoerende funksionering, wat noodsaaklik is vir beplanning, organisering en om gefokus te bly.

Hierdie bevindinge beklemtoon die belangrikheid van die beoefening van ouderdomsgeskikte aërobiese oefening, soos stap, gholf en Nordiese stap, vir die handhawing en verbetering van kognitiewe funksie by ouer volwassenes. Vorige navorsing het ook voorgestel dat oefening 'n potensiële strategie kan wees om kognitiewe agteruitgang te voorkom.

Die studie is in samewerking met navorsers van die Universiteit van Edinburgh in die Verenigde Koninkryk en ETH Zürich in Switserland gedoen. Die bevindinge is in die Oktober-uitgawe van BMJ Open Sport & Exercise Medicine gepubliseer.

Vir meer inligting oor Nordic Walking, kan jy die Artritis Foundation-webwerf besoek.

Bronne:

– Universiteit van Oos-Finland, nuusvrystelling, 16 Oktober 2023