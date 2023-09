Selfgenesing van sintetiese diamante wat by kamertemperatuur ontdek is

’n Onlangse studie wat in die joernaal Nature Materials gepubliseer is, onthul dat ’n span chemici, materiaalwetenskaplikes en lugvaartkundige ingenieurs by Beihang Universiteit bewyse van selfgenesing in sintetiese diamante by kamertemperatuur ontdek het. Die navorsers het monsters van mikrodraaddiamante geskep, krake daarin veroorsaak en die genesingsproses met 'n elektronmikroskoop waargeneem.

In die verlede het wetenskaplikes daarop gefokus om maniere te vind om laboratorium-gekweekte diamante minder geneig om te kraak te maak. Die gebruik van diamante in verskeie toepassings is egter beperk weens hul vatbaarheid vir skade. Vorige navorsing het getoon dat diamante met 'n hiërargiese interne struktuur minder geneig is om te kraak, maar nie in die mate dat hulle wyd gebruik kan word nie.

Meer onlangse studies het bevind dat nanotwinned diamant komposiete (ntDC) 'n mate van selfgenesing toon. Hierdie waarnemings is egter onder hoëdruk- en hoëtemperatuurtoestande gemaak. Die navorsingspan het ten doel gehad om te ondersoek of soortgelyke selfgenesende eienskappe by normale druk en kamertemperatuur bereik kan word.

Om hierdie moontlikheid te ondersoek, het die span ntDC-nano-gewonde monsters geskep deur saamgeperste ui-koolstof by hoë temperature te gebruik. Hulle het toe breuktoetse uitgevoer met DSC- en ntDC-nanostrale, wat krake in die monsters veroorsaak het. Die navorsers het die genesingsproses met 'n skandeerelektronmikroskoop waargeneem en verskeie toetse uitgevoer om die betroubaarheid van hul resultate te verseker.

Die span het selfgenesing suksesvol in die ntDC-monsters waargeneem. Die geneesde monsters het 'n treksterkte van 34% getoon. Toe hulle die monsters bestudeer het, het die navorsers die teenwoordigheid van sp2- en sp3-gehibridiseerde koolstofatome aan die teenoorgestelde kante van die krake geïdentifiseer, waarna hulle as osteoblaste verwys het. Hierdie atome het met mekaar gebind, wat die genesingsproses vergemaklik. Die span het verder simulasies uitgevoer, wat bevestig het dat sulke interaksies CC-herbinding oor die gapings veroorsaak het, wat tot selfgenesing gelei het.

Hierdie baanbrekende ontdekking bring ons nader aan die ontwikkeling van meer duursame sintetiese diamante wat in 'n wyer reeks toepassings gebruik kan word. Die bevindinge open nuwe moontlikhede vir die gebruik van diamante in nywerhede soos elektronika, lugvaart en medisyne.

