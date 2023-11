Die Mars-geheim onthul: nuwe insigte in Mars se binnestruktuur

Navorsers wat seismiese data gebruik wat deur NASA se InSight Mars-lander ingesamel is, het 'n interessante ontdekking gemaak oor die binnestruktuur van Mars. Anders as vorige aannames van 'n eenvormige samestelling, het hulle gevind dat Mars se mantel, die laag tussen sy kors en kern, in twee afsonderlike lae verdeel is. Die buitenste laag is gedeeltelik gesmelt, terwyl die binneste laag nader aan die kern volledig gesmelt en ryk aan silikon is.

Deur seismiese golwe te bestudeer wat deur meteoriet-impakte op die planeet gegenereer word, kon die spanne wetenskaplikes die gedrag van hierdie golwe ontleed terwyl hulle deur Mars gereis het, wat waardevolle inligting oor sy binneland verskaf het. Hierdie seismiese golwe het deur die onderste Marsmantel gereis en 'n stadiger voortplanting geopenbaar wat nie deur 'n homogene mantel verklaar kan word nie.

Die navorsing het ook nuwe insigte in die elementêre samestelling van Mars se kern gebied. Vorige berekeninge het 'n groot oorvloed van ligter elemente soos koolstof, suurstof en waterstof voorgestel. Die jongste studies dui egter daarop dat hierdie elemente nie so algemeen is as wat voorheen geglo is nie, wat lei tot die gevolgtrekking dat die kern kleiner en digter is.

Die twee onafhanklike navorsingspanne het verskillende benaderings gebruik om die seismiese data te ontleed en tot soortgelyke gevolgtrekkings gekom oor die gestratifiseerde aard van Mars se mantel. Deur hierdie struktuur te verstaan, kan wetenskaplikes die wentelbaan van Mars se naaste maan, Phobos, en die verwantskap tussen Mars se gravitasieveld en Phobos se wentelbaan beter verduidelik.

Hierdie nuutgevonde begrip van Mars se binneland neem ons een stap nader aan die ontrafeling van die raaisels van sy vorming en evolusie oor miljarde jare. Die implikasies van hierdie ontdekking strek verder as Mars, aangesien dit waardevolle insigte bied om rotsagtige planete buite ons sonnestelsel te verstaan. Deur voortdurend nuwe data te bekom en ons ontledingsmetodes te verfyn, kan ons ons begrip van die samestelling en evolusie van nie net Mars nie, maar ook buitesolêre planetêre stelsels verbeter.

Vrae:

Wat is die mantel van Mars? Die mantel van Mars is die laag wat tussen die planeet se kors en kern geleë is. Dit speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van die planeet se interne dinamika en geologiese kenmerke. Wat het die seismiese data oor Mars se mantel onthul? Die seismiese data het getoon dat Mars se mantel in twee afsonderlike lae verdeel is: 'n gedeeltelik gesmelte buitenste laag en 'n volledig gesmelte, silikonryke laag nader aan die kern. Dit betwis die vorige aanname van 'n eenvormige mantelsamestelling. Wat is die betekenis van hierdie ontdekking? Hierdie ontdekking verbeter ons begrip van hoe Mars oor miljarde jare gevorm en ontwikkel het. Dit het ook implikasies vir die bestudering van rotsagtige planete buite ons sonnestelsel, wat sterrekundiges help om insigte te kry in die oorsprong en evolusie van buitesonplanetêre stelsels. Hoe het die navorsers Mars se binneland bestudeer? Die navorsers het seismiese data gebruik wat deur NASA se InSight Mars-lander ingesamel is, wat seismiese golwe aangeteken het wat deur meteoriet-impakte op die planeet gegenereer is. Deur die gedrag van hierdie golwe te ontleed terwyl hulle deur Mars gereis het, het hulle waardevolle insigte in die binneste struktuur daarvan verkry.

(Oorspronklike Bron: Nature)