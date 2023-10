Die Keck Cosmic Web Imager onthul die uitgebreide struktuur van die kosmiese web

Sterrekundiges is al 'n geruime tyd bewus van die bestaan ​​van die Kosmiese Web, 'n groot struktuur wat sterrestelsels verbind. Die mees volledige aansig daarvan is egter nou verskaf deur die Keck Cosmic Web Imager (KCWI), 'n spektrograaf wat by die Keck-sterrewag in Hawaii geleë is. KCWI is spesifiek ontwerp om Lyman-alfa-emissies op te spoor, wat spektrale absorpsielyne van waterstof is. Deur die elektronoorgange in neutrale waterstof waar te neem, kan sterrekundiges die uitgebreide netwerk van waterstoffilamente wat sterrestelsels verbind, effektief waarneem.

Die Kosmiese Web, wat soos 'n kolossale en kronkelende web lyk, bestaan ​​uit onderling verbinde sterrestelsels via filamente van gas. Bekend as die intergalaktiese medium, tree hierdie filamente op as 'n stelsel van are en arteries, wat gas van een streek na 'n ander vervoer. Die omvang en kompleksiteit van die Kosmiese Web is moeilik om te begryp, maar deur kragtige instrumente soos KCWI kry sterrekundiges 'n beter begrip van die struktuur daarvan.

Die KCWI is 'n verbetering teenoor sy voorganger, die CWI, wat gebruik is in 'n 2015-studie wat bewyse van die vervoernetwerk van waterstofgas aan die lig gebring het. Anders as die CWI, kan die KCWI die koue en donker gas wat in die Kosmiese Web teenwoordig is, waarneem. Deur agtergrondlig van verskillende kolle van die lug af te trek, laat KCWI sterrekundiges toe om die strukture van die Kosmiese Web uit te filter.

Die implikasies van die KCWI se waarnemings strek tot ons begrip van sterrestelselvorming, evolusie en donker materie. Die beweging van waterstof deur die Heelal bied insig in hoe sterrestelsels vorm en ontwikkel. Daarbenewens is die studie van donker materie, wat die meerderheid van die heelal se materie uitmaak, nou gekoppel aan ons begrip van die Kosmiese Web.

Ten slotte, die Keck Cosmic Web Imager bevorder ons kennis van die Cosmic Web deur 'n meer omvattende oorsig van die struktuur daarvan te bied. Die vermoë om Lyman-alfa-emissies waar te neem en die strukture van die Kosmiese Web uit te filter, stel sterrekundiges in staat om die beweging van waterstof en die rol daarvan in sterrestelselvorming en donker materie te bestudeer. Deur die vooruitgang in tegnologie en die begrip van die groot netwerk wat sterrestelsels verbind, ontbloot wetenskaplikes die geheimenisse van die Heelal.

Bronne:

– “Uitgebreide diffuse Lyman-alfa-emissie gekorreleer met kosmiese struktuur” – Martin et al., Nature Astronomy

– Caltech Optiese Sterrewagte