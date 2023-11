Innoverende beeldsensor herhaal Butterfly se UV-visie

Navorsers aan die Universiteit van Illinois Urbana-Champaign het 'n baanbrekende beeldsensor ontwikkel wat geïnspireer is deur die visuele stelsel van skoenlappers, wat 'n wye reeks kleure kan waarneem, insluitend ultraviolet (UV) lig. Onder leiding van elektriese en rekenaaringenieurswese professor Viktor Gruev en bio-ingenieurswese professor Shuming Nie, het die span gestapelde fotodiodes en perovskiet nanokristalle (PNC's) gebruik om 'n sensor te skep wat in staat is om UV-lig te "sien" wat ontoeganklik is vir die menslike oog. Die tegnologie kan selfs met 99% vertroue tussen kankerselle en normale selle onderskei deur die spektrale handtekeninge van biomediese merkers te gebruik.

Skoenlappers het saamgestelde oë met veelvuldige fotoreseptorklasse, wat hulle in staat stel om 'n meer uitgebreide reeks kleure en besonderhede waar te neem. Hulle beskik oor die vermoë om UV-lig in sigbare lig om te skakel deur fluoresserende pigmente, wat hul UV-visie verbeter. Om hierdie meganisme te herhaal, het die navorsers 'n laag PNC's gekombineer met 'n reeks silikonfotodiodes. PNC's is halfgeleier nanokristalle wat uitstekende UV-opsporingsvermoëns toon.

Die nuwe beeldsensor hou beduidende implikasies vir gesondheidsorg in. Deur UV-lig te gebruik, wat kankerverwante merkers opgewonde maak wat outofluoressensie veroorsaak, kan die sensor op grond van hul spektrale handtekeninge onderskei tussen kankeragtige en gesonde selle. Hierdie tegnologie kan chirurge help om meer ingeligte besluite te neem tydens gewasverwyderingsoperasies, om duidelike marges te verseker en die risiko van die herhaling van die kanker te verminder.

Verder kan hierdie innoverende beeldsensor toepassings buite gesondheidsorg hê. Verskeie spesies beskik oor UV-visie, en om UV-lig op te spoor, bied opwindende geleenthede vir bioloë om die visuele stelsels van hierdie wesens te verken en te verstaan. Die navorsingspan beoog om die gebruike van hierdie tegnologie uit te brei na velde buite gesondheid.

Vrae:

V: Wat het die ontwikkeling van die beeldsensor geïnspireer?

A: Die visuele stelsel van skoenlappers, wat UV-lig kan waarneem.

V: Hoe onderskei die tegnologie tussen kankerselle en normale selle?

A: Deur die spektrale handtekeninge van biomediese merkers te gebruik wat outofluoressensie vertoon wanneer dit deur UV-lig opgewek word.

V: Wat is perovskiet nanokristalle (PNC's)?

A: Halfgeleier nanokristalle wat unieke eienskappe het en hoogs effektief is om UV-golflengtes op te spoor.

V: Kan mense UV-lig sien?

A: Nee, UV-lig is nie sigbaar vir die menslike oog nie.

V: Hoe herhaal die sensor die vlinder se UV-visie?

A: Deur 'n laag PNC's te kombineer met 'n reeks silikonfotodiodes.