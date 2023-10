Nuwe insigte in Planeetvorming van ALMA Observations

Onlangse waarnemings van die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) het nuwe insigte in die vroeë stadiums van planeetvorming verskaf. Die beelde wat deur ALMA vasgevang is, wys 'n jong ster en skyf sonder enige waarneembare gapings, wat die vraag laat ontstaan ​​of dit die oomblik is wanneer planete begin vorm.

Sterre word binne reuse-molekulêre wolke gevorm, waar jong protosterre begin draai en protoplanetêre skywe vorm wat uit gas en stof bestaan. Hierdie skywe is die geboorteplekke van planete, met materie wat saamklonter om protoplanete en planetesimale te vorm. Teleskope soos ALMA kan die breër bane wat geskep word deur hierdie planete wat vorm binne protoplanetêre skywe opspoor.

ALMA is ontwerp om die uitdagings van die beeldvorming van hierdie skywe te oorkom, wat in stof bedek is wat die meeste van die lig blokkeer. Met sy vermoë om millimeter- en submillimeter-golflengtes op te spoor, kan ALMA die dowwe seine wat vanaf hierdie skywe kom, vasvang. Deur die jare het ALMA talle protoplanetêre skywe afgebeeld, met gapings in die skywe wat die teenwoordigheid van planete aandui.

Die onlangse studie het gefokus op 'n protoster genaamd DG Taurus, wat net sowat een miljoen jaar oud is. Die skyf wat DG Taurus omring, is glad en het geen sigbare substrukture soos ringe of gapings nie. Dit dui daarop dat geen planete nog gevorm het nie, wat 'n unieke geleentheid bied om die aanvanklike toestande vir planeetvorming te bestudeer.

Een van die sleutelbevindinge van die studie is die verandering in stofgrootte en verspreiding op ongeveer 40 tot 45 astronomiese eenhede (AU) vanaf die ster. Hierdie verandering kan wees as gevolg van die teenwoordigheid van die koolstofmonoksied sneeulyn, waarby die stofgrootte toeneem. Daar word gedink dat bevrore koolstofmonoksied (CO) molekules "plakker" is as koolstofdioksied (CO2) molekules binne die CO ryp lyn, wat lei tot die vorming van komplekse organiese molekules (COMs) buite hierdie lyn.

COM's speel 'n deurslaggewende rol in die komplekse chemie wat nodig is vir lewe, hoewel hul spesifieke rol in die ontwikkeling van koolstofgebaseerde lewensvorme soos die Aarde steeds gedebatteer word. Die ontdekking van COM's buite die 40-45 AU-lyn in 'n baie jong skyf open nuwe moontlikhede om die vorming en evolusie van planete te verstaan.

Deur gladde skywe soos die een rondom DG Taurus te bestudeer, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry in hoe planete uiteindelik vorm en die diversiteit van planetêre stelsels. ALMA se voortgesette waarnemings van protoplanetêre skywe sal bydra tot ons begrip van planeetvorming en die voorwaardes wat nodig is vir die opkoms van lewe.

Bronne: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), The Astrophysical Journal