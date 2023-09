Gesigbenadering onthul die voorkoms van middeleeuse man met seldsame vorme van dwergisme

’n Span navorsers het suksesvol ’n gesigsbenadering geskep van ’n Middeleeuse man wat tussen die negende en 11de eeu in Pole gewoon het. Hierdie individu, bekend as Ł3/66/90, het aan twee vorme van dwerggroei gely, 'n toestand so skaars dat daar nog nooit 'n aangetekende geval in 'n eeue-oue skelet was nie. Die navorsers het 3D-skanderings van die man se skedel gebruik om sy gelaatstrekke te rekonstrueer.

Die ontleding van die skeletale oorblyfsels het voorheen aan die lig gebring dat die man fisiese eienskappe gehad het wat ooreenstem met achondroplasie en Léri-Weill dyschondrosteose, wat albei vorme van dwergisme is. Die 3D-skanderings het getoon dat hy kort ribbes, "oplaaiende heupbene" en "uitgedraaide elmboë" gehad het, sowel as 'n hoë geboë tandheelkundige verhemelte. Sy gesigsvoorkoms het egter tot nou toe onbekend gebly.

Om die gesigbenadering te skep, het die navorsers die skedelskanderings in 'n 3D-redigeerprogram ingevoer en sagteweefseldiktemerkers van lewende skenkers gebruik om datapunte op die gedigitaliseerde skedel te versprei. Hulle het ook projeksies gemaak op grond van CT-skanderings van lewende individue om die grootte van gelaatstrekke te bepaal.

Die gesigsrekonstruksie het 'n man met 'n ronde gesig, 'n prominente voorkop en 'n neutrale uitdrukking aan die lig gebring. Die navorsers het ook 'n spekulatiewe rekonstruksie geskep wat die man met 'n vol kop donker hare en 'n baard uitgebeeld het. Die grootte van die man se kop was veral groter as die gemiddelde, wat 'n algemene kenmerk van skeletale displasie is.

Volgens bio-argeoloog Magdalena Matczak, wat deel was van die aanvanklike ontdekking van die man se skelet, het die gesigbenadering kenmerke wat met achondroplasie geassosieer word, uitgelig, soos 'n depressie van die neusarea en middelvlakhipoplasie. Sy het die belangrikheid van die herskepping van die gesigsvoorkoms beklemtoon, aangesien dit ons in staat stel om van aangesig tot aangesig met 'n persoon uit die verlede te kom.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte oor die fisiese voorkoms van individue met seldsame vorme van dwerggroei in Middeleeuse Europa. Die gebruik van 3D-skandering en gesigrekonstruksietegnieke verbeter steeds ons begrip van menslike geskiedenis en diversiteit.

