Die naghemel hierdie week: 2-8 Oktober 2023

In die komende week is daar 'n paar opwindende hemelse gebeurtenisse om in die noordelike halfrond waar te neem. Die maan sal by verskeie pragtige besienswaardighede verbygaan terwyl dit na 'n sekelfase oorgaan. Dit bied 'n uitstekende geleentheid vir sterrekyk-entoesiaste om laat wakker te bly en die maan se samehang met die sprankelende Pleiades, planete Uranus en Jupiter, en 'n paar prominente helder sterre te aanskou.

Op Maandag, 2 Oktober, kan waarnemers na sonsondergang na die oos-noordoos kyk om 'n skitterende paring van die Pleiades oop swerm se blou sterre met 'n 83%-verligte dalende gibbous-maan te sien. Die twee sal slegs 1° uitmekaar wees. Boonop kan Uranus regs van hierdie hemelse duo gesien word, met Jupiter maklik sigbaar met die blote oog.

Vrydag, 6 Oktober, is die Laaste Kwartmaanfase, waartydens die maan elke nag later opkom en geleidelik in verligting afneem. Diegene wat gretig is vir maanwaarneming kan dit gedurende die oggend in die westelike lug opmerk.

As 'n mens na Saterdag 7 Oktober na die ooste kyk, ongeveer 'n uur na middernag, sal hulle begroet word met 'n 44%-verligte sekelmaan wat langs Castor en Pollux opkom – die helderste sterre in die sterrebeeld Tweeling.

Op Sondag, 8 Oktober, 'n paar uur na middernag, moet waarnemers oos kyk om 'n 33%-verligte dalende sekelmaan te sien wat net 3º bokant die Byekorf-groepering (M44) opkom – een van die naaste oop sterreswerms aan die sonnestelsel. Die Beehive Cluster lyk besonder skouspelagtig as dit deur 'n 10×42 of 10×50 verkyker gekyk word.

Vir diegene wat toegerus is met 'n kragtige verkyker of 'n klein teleskoop, is die voorwerp van die week die "Double Cluster" in die konstellasie Perseus. Bestaande uit twee oop trosse bekend as NGC 869 en NGC 884, kan hierdie boeiende gesig na sononder gesien word terwyl Perseus in die noordoostelike naghemel opkom. Die trosse is ongeveer 7,000 XNUMX ligjare van die sonnestelsel af geleë.

Om in 'n stad met ligbesoedeling te woon, kan uitdagings vir sterrekykers inhou. Daar is egter steeds maniere om sterrekunde selfs onder sulke omstandighede te geniet. Om direkte blootstelling aan straatligte en kunsmatige beligting te vermy deur jouself in die skadu van 'n gebou te plaas, kan help. Om konstellasies te leer, die vordering van die maan en planete na te spoor, en verafgeleë sterswerms en sterrestelsels met verkykers te verken, kan lonende ervarings bied selfs te midde van ligbesoedeling.

Neem asseblief kennis dat die tye en datums wat genoem word spesifiek vir middel-noordelike breedtegrade is. Vir akkurate liggingspesifieke inligting kan aanlyn planetariums soos Stellarium en The Sky Live geraadpleeg word.

Bron:

– Stellarium

– The Sky Live