NASA se OSIRIS-REx bring kapsule van asteroïdemonsters suksesvol terug na die aarde

NASA se OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer)-sending het 'n groot mylpaal op 24 September behaal toe 'n kapsule wat rotse en stof bevat wat van die asteroïde Bennu versamel is, suksesvol in Utah geland het. Die kapsule was geteiken om in die departement van verdediging se Utah-toets- en oefenbaan naby Salt Lake City te land.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig het die monster-terugkeerkapsule ongeveer 63,000 1 myl bokant die aarde se oppervlak vrygestel, wat verseker het dat dit die aarde se atmosfeer op die regte baan sou binnegaan. Soos dit na die Aarde afsak, ​​het beelde wat deur die ruimtetuig se kamerastelsel, TAGCAMS (Touch-and-Go Camera System) vasgelê is, die kapsule se vordering gewys. Die swart-en-wit volgorde van beelde wat deur TAGCAMS se NavCam XNUMX geneem is, het die Son aan die bokant van die raam geopenbaar en 'n "sekelmaan" aan die linkerkant.

Na die landing in Utah se Great Salt Lake-woestyn, is die monster-terugvoerkapsule na 'n tydelike skoon kamer by die Utah-toets- en oefenreeks vervoer. Dit is toe na NASA se Johnson Space Centre in Houston gevlieg vir verdere ontleding. Die kapsule, wat van sy reis deur die aarde se atmosfeer verkool is, sal versigtig hanteer en bestudeer word om die geheime van die asteroïde Bennu te ontsluit.

Intussen is die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat nou herdoop is OSIRIS-APEX, besig met 'n nuwe missie. Sy bestemming is die asteroïde Apophis, wat dit na verwagting in 2029 sal bereik. Hierdie nuwe sending sal voortgaan met die verkenning van asteroïdes, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van planete en die oorsprong van lewe.

Die terugkeer van die monsterkapsule is 'n beduidende prestasie vir die OSIRIS-REx-sending en NASA se volgehoue ​​pogings om asteroïdes te bestudeer en te verstaan. Die monsters wat van Bennu versamel is, hou die potensiaal in om waardevolle inligting oor die vroeë sonnestelsel en die boustene van lewe te verskaf. Terwyl wetenskaplikes hierdie monsters ontleed, hoop hulle om insigte te kry in ons eie oorsprong en die moontlikheid van lewe anderkant die aarde.

