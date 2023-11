Ontsluit die geheime van die naghemel: 'n gids tot lugkyk op 'n Vrydagaand

Vrydagaand bied die perfekte geleentheid om te ontspan, knus te raak en te geniet in die wonders van die naghemel. Een hemelliggaam wat aandag verg, is Jupiter, wat tans die oostelike lug met sy glans pryk. Nadat Jupiter Vrydag net ná middernag (3 Nov.) opposisie bereik het, skyn hy helderder as gewoonlik vanweë sy direkte belyning met die son soos gesien vanaf die aarde.

Saam met Jupiter is die dowwer planeet Uranus, geleë onder en links van sy meer prominente hemelse buurman. Om Uranus raak te sien sal 'n kragtige teleskoop en geduld verg. Verder na links sal sterrekykers die boeiende "Sewe Susters"-sterregroep, ook bekend as die Pleiades, teëkom. Hierdie swerm, bestaande uit meer as 1,000 150 sterre van minder as XNUMX miljoen jaar oud, is 'n gunsteling onder lugkykers.

Bydra tot die aanloklikheid van die naghemel is die stralende punt van beide die Noordelike en Suidelike Taurid meteoorreën. Hierdie meteorietreën betree hul hoogtepunt, wat 'n uitstekende geleentheid bied om verskietende sterre te aanskou, ongeag jou voorkeur hemelse teikens.

Omstreeks 10:0200 EDT op Vrydagaand (4 GMT op XNUMX November), sal al hierdie voorwerpe in die oostelike lug sigbaar wees. Jupiter, met sy kenmerkende groot en liggeel bol, word onmiskenbaar. Net onder Jupiter lê die sterrebeeld Ram, die Ram, wat sterrekykers in staat stel om die drie sterre te sien wat die kromme van die ram se horing uiteensit.

Deur 'n verkyker of 'n teleskoop te gebruik, kan jy Jupiter se Galilese mane waarneem, die vier grootste satelliete wat om hierdie gasreus wentel. Links onder van Jupiter sal jy die Pleiades-sterreswerm vind, wat selfs meer sterre openbaar wanneer dit deur vergroting gesien word.

As jy gelukkig is, kan die nag jou dalk 'n blik gee op 'n Taurid-meteoor wat oor die lug streep. Die Suidelike Taurids bereik 'n hoogtepunt tussen 4 November en 5 November, terwyl die Noordelike Taurids 'n hoogtepunt bereik tussen 11 November en 12 November. Hierdie meteorietreën kom voor soos die Aarde deur puin beweeg wat deur komeet 2P/Encke agtergelaat is, bekend vir sy relatief kort wentelbaan. tydperk van 3.3 jaar.

Om jou kanse te vergroot om hierdie hemelse wonders raak te sien, vind 'n donker kol afgesonder van ligbesoedeling, bondel op en sit gemaklik neer terwyl jy 'n skerp oog op die lug rondom Jupiter hou. Terwyl die Taurids-stort nie bekend is vir sy oorvloed nie, produseer dit soms helder meteore wat vuurballe genoem word.

Of jy daarna streef om hierdie mistieke verskynsels te fotografeer of in sterrekyktoerusting wil belê, daar is talle hulpbronne beskikbaar om jou op jou kosmiese reis te help. Ontdek ons ​​gidse vir die beste teleskope, begroting teleskope en verkykers, wat opsies bied vir elke begroting.

Onthul die skoonheid van die naghemel deur betrokke te raak by die boeiende hemelse ballet wat net buite ons bereik voorkom. Die geheimenisse van die heelal wag op jou verkenning.

