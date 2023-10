Die planeet Jupiter en die maan: 'n skouspelagtige hemelse vertoning

Skywatchers sal Sondag in die laataandure met 'n boeiende gesig getrakteer word. Die twee helderste voorwerpe in die oostelike lug gedurende hierdie tyd sal die maan en die planeet Jupiter wees. Geplaas naby mekaar, sal die maan in sy kwynende gibbous fase wees terwyl Jupiter, die grootste planeet in ons sonnestelsel, briljant skyn.

Soos die maand vorder, sal Jupiter elke nag vroeër opkom en voor aandskemer sigbaarder word. Teen die einde van Oktober sal dit sy hoogtepunt vir die jaar bereik en die lug verlig nog voordat dit heeltemal donker word. In die vroeë oggendure kan Jupiter hoog bo die suidelike horison gesien word, wat geleidelik verdwyn soos dagbreek aanbreek.

Sondagaand sal die maan ongeveer 2.3 grade onder en regs van Jupiter geleë wees. Die volgende nag sal die maan na 'n posisie byna 16 grade links van Jupiter verskuif het. Jupiter is tans in die konstellasie Ram geleë en sal tot 27 April daar bly.

Dit is ook 'n geskikte tyd om die Galilese satelliete, die vier grootste mane van Jupiter, waar te neem. Alhoewel dit teoreties met die blote oog sigbaar is, sal die meeste waarnemers optiese hulp benodig om hulle van die planeet se glans te onderskei. Verkykers of 'n teleskoop wat vasgehou word, sal al vier mane onthul. Daar kan gesien word dat hul posisies binne 'n uur of selfs minute verander wanneer twee mane naby mekaar is.

Die nag van Sondag sal al vier satelliete duidelik sigbaar wees. Twee sal oos van Jupiter wees, terwyl die ander twee in die weste sal wees. Die naastes aan Jupiter en aan mekaar sal Io en Europa wees, gevolg deur Ganymede en Callisto.

'n Herhaling van hierdie hemelse belyning sal op 28 Oktober plaasvind, wat nog 'n geleentheid bied om te sien hoe die maan naby Jupiter verbygaan as dit nie Sondagaand sigbaar is nie.

[bron: Space.com]