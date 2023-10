"Ring of Fire" Sonsverduistering pryk die lug van die Verenigde State

'n Asemrowende sonsverduistering, bekend as 'n "ring van vuur", het die afgelope Saterdag in die Verenigde State plaasgevind. Hierdie seldsame astronomiese gebeurtenis het verduisteringkykers gretig laat uitsien na sy koms, aangesien dit die laaste ringvormige sonsverduistering sal wees wat in die Amerikaanse lug tot 21 Junie 2039 sigbaar is, volgens NASA. ’n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die maan tussen die Son en die Aarde op sy verste punt van die Aarde af beweeg, wat ’n verstommende ringagtige effek om die rande van die son skep.

Die verduistering was sigbaar vir Amerikaners van Oregon tot Texas. Toeskouers het net ná 8:2039 plaaslike tyd in Oregon begin en middag in Texas geëindig, en toeskouers is getrakteer op 'n hypnotiserende vertoning in die lug. Diegene wat dit gemis het, sal egter tot XNUMX moet wag wanneer die verduistering net oor die staat Alaska sal gaan.

Talle plekke regoor die land het uitstekende plekke geword om hierdie hemelse gebeurtenis te aanskou. By die Alamo in Texas het besoekers die geleentheid gehad om 'n foto te neem met die heiligdom van vryheid in die agtergrond en die verduistering wat die lug versier. In Utah se Bryce Canyon het mense staptogte aangepak om hulself in die natuur te verdiep terwyl hulle die verduistering waargeneem het. Intussen het ywerige waarnemers in Los Angeles na die Griffith-sterrewag gestroom vir 'n kans om 'n blik op hierdie astronomiese verskynsel te kry.

Die “ring van vuur”-verduistering het aandag en ontsag by individue regoor die Verenigde State getrek. Met sy skitterende vertoning en die rariteit van sy voorkoms, het dit gedien as 'n herinnering aan die wonders van die kosmos en die skoonheid van hemelse gebeurtenisse.

