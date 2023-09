Komeet Nishimura verloor stert ná botsing met sonplasma, vasgevang deur NASA se STEREO-A-ruimtetuig

Videomateriaal wat deur NASA se STEREO-A-ruimtetuig vasgevang is, wys hoe die onlangs ontdekte groen komeet Nishimura deur 'n kragtige koronale massa-uitwerping (CME) geslaan word nadat hy 'n noue ontmoeting met die son oorleef het. Die onverwagte botsing het veroorsaak dat die komeet se stert, 'n spoor van stof en gas wat deur die son afgeblaas is, kortstondig verdwyn het.

Komeet Nishimura, ook bekend as C/2023 P1, is die eerste keer op 12 Augustus deur die amateur Japannese sterrekundige Hideo Nishimura waargeneem. Aanvanklik het sy baan voorgestel dat dit 'n interstellêre voorwerp kan wees, soos 'Oumuamua of Komeet 2I/Borisov, wat die sonnestelsel sou verlaat nadat dit om die son beweeg het. Verdere waarnemings het egter aan die lig gebring dat die komeet afkomstig is van die Oortwolk, 'n streek van komete en ysige voorwerpe buite Neptunus se wentelbaan, en 'n hoogs elliptiese wentelbaan het wat dit elke 430 jaar in die binneste sonnestelsel inbring.

Op 12 September het komeet Nishimura sy naaste punt aan die aarde bereik en binne 78 miljoen myl (125 miljoen kilometer) van ons planeet verbygesteek. Die komeet het kort voor sonsopkoms en na sononder sigbaar geword naby die horison en het 'n groen gloed vrygestel as gevolg van 'n hoë konsentrasie dikoolstof in die koma, die gaswolk en stof wat sy kern omring.

Op 17 September het die komeet sy minimum afstand vanaf die son, bekend as perihelion, bereik op 'n afstand van 20.5 miljoen myl (33 miljoen kilometer). Hierdie noue ontmoeting kon veroorsaak het dat die komeet verbrand of uitmekaar gebreek het, maar dit het daarin geslaag om te oorleef.

Soos die komeet Nishimura van die son af wegbeweeg het, het dit voor NASA se STEREO-A-ruimtetuig verbygegaan, wat sy vordering fyn dopgehou het. Op 22 September het 'n groot golf plasma, moontlik van 'n uitbarsting van sonwind of 'n CME, die komeet se stert afgeblaas in 'n ontkoppelingsgebeurtenis. Hierdie effek is egter tydelik en onskadelik vir die komeet. Die stert sal hergroei soos meer stof en gas van die komeet geblaas word.

Ondanks die feit dat die komeet Nishimura voortdurend deur die son gebombardeer word, het hy op sy oorspronklike baan gebly en het dit verbasend goed gedra. Dit is onwaarskynlik dat dit vir die meeste mense weer met die blote oog sigbaar sal wees, maar daar is 'n moontlikheid dat toekomstige geslagte die kans sal hê om dit waar te neem wanneer dit oor 'n paar eeue na die binneste sonnestelsel terugkeer.

