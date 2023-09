Neptunus by opposisie: wanneer en hoe om die ysreus waar te neem

Neptunus, die agtste planeet van die son af en die verste planeet in ons sonnestelsel, sal op Dinsdag, 19 September, in opposisie wees. Dit beteken dat dit in 'n direkte lyn met die son en Aarde sal wees, met ons planeet in die middel. As 'n bykomende bonus sal Neptunus ook op ongeveer dieselfde tyd sy naaste benadering tot die aarde maak, bekend as perigeum. Dit sal die verre planeet groter en helderder in die naghemel laat lyk, wat 'n uitstekende geleentheid vir waarneming skep.

Vanaf die stad New York sal Neptunus omstreeks 6:58 EDT in die ooste opstaan ​​en 'n paar uur later sigbaar word. Op sy hoogste punt in die lug, omstreeks 12:51 vm. EDT op Woensdag, 20 September, sal Neptunus 46 grade bo die horison wees. Dit sal in die Vis-konstellasie geleë wees.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat alhoewel Neptunus in die perigeum is, is die aarde en die ysreus steeds ongelooflik ver van mekaar af. Tydens hierdie naaste benadering sal Neptunus steeds ongeveer 2.7 miljard myl van ons planeet af wees. Om 'n bietjie perspektief te bied, word Aarde en Mars geskei deur 'n gemiddelde afstand van 140 miljoen myl. Dit beteken dat die gemiddelde afstand tussen Mars en Aarde byna 20 keer meer tussen Aarde en Neptunus kan pas.

Weens sy geweldige afstand kan Neptunus nie met die blote oog in die lug gesien word nie. Dit het 'n breedte van 31,000 50,000 myl (XNUMX XNUMX kilometer), ongeveer vier keer die grootte van die aarde, wat dit die vierde grootste planeet in ons sonnestelsel maak. Neptunus se sigbaarheid vereis egter die gebruik van ’n teleskoop of kwaliteit verkyker en gunstige weerstoestande.

As jy belangstel om Neptunus waar te neem of foto's van die naghemel te neem, is daar verskeie hulpbronne beskikbaar. Space.com verskaf gidse oor die beste teleskope, verkykers, kameras en lense vir astrofotografie. As jy dit regkry om Neptunus by opposisie te fotografeer, kan jy selfs jou beelde en besonderhede by indien [e-pos beskerm] vir die kans om dit met ander ruimte-entoesiaste te deel.

Ter afsluiting, Neptunus se opposisie en nabyheid aan die Aarde bied 'n uitstekende geleentheid om hierdie verre ysreus te bekyk en te bestudeer. Deur die toepaslike toerusting te gebruik en 'n geskikte plek te vind, kan lugkykers hulle verwonder aan die wonders van ons sonnestelsel.

