Waterdraerdreinering in Mars-chaotiese terreine openbaar bewyse van antieke moddermeer

'n Landmerkontdekking deur 'n samewerkende span onder leiding van die Planetary Science Institute se Alexis Rodriguez het bewyse onthul van sedimentêre vlaktes wat geskep is deur akwifeerdreinering binne Mars-instortingsformasies wat chaotiese terreine genoem word. Die navorsers het gefokus op 'n sedimentêre eenheid binne Hydraotes Chaos, wat hulle interpreteer as die oorblyfsels van 'n moddermeer wat gevorm is deur ontladings van gasgelaaide moddersteenstratigrafie wat terugdateer na byna 4 miljard jaar gelede. Hierdie tydperk val saam met 'n tyd toe die oppervlak van Mars waarskynlik bewoonbaar was. Die sedimente wat in hierdie gebied gevind word, kan bewyse van antieke lewe bevat.

Die navorsing, getiteld "Verkenning van die bewyse van middel-Amasoniese waterdraer sedimentêre uitbarsting residue in 'n Mars chaotiese terrein" en gepubliseer in Nature Scientific Reports, was 'n samewerkingspoging met mede-outeurs van NASA Ames Navorsingsentrum, die Universiteit van Arizona, Outonome Universiteit van Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, en die Universiteit van Florida.

Een van die interessante bevindings is die teenwoordigheid van moddervulkane en diapire in Hydraotes Chaos, wat wydverspreid is en geglo word as gevolg van sedimentêre vulkanisme. In plaas van magma-opwellings en -uitbarstings, bereik nat sedimente en soute die oppervlak en breek dit die oppervlak en vorm heuwels en strome. Hierdie heuwelformasies kom slegs oor die chaotiese terreinvloermateriaal voor en nie op die mesas nie, wat 'n verband in materiaalsamestelling voorstel eerder as 'n ontstaan ​​deur streeksuitbreidingskragte wat deur magmatiese stygings gegenereer word.

Die navorsing is 'n belangrike stap in die begrip van die geologiese geskiedenis en potensiële bewoonbaarheid van Mars. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om hierdie chaotiese terreine te ondersoek, aangesien hulle leidrade kan inhou oor die potensiële bestaan ​​van vorige lewe op die rooi planeet. Soos die verkenning van Mars voortgaan, sal verdere studie van waterdraer dreinering en sedimentêre formasies instrumenteel wees om die geheimenisse van die planeet se verlede te ontsluit.

Bronne:

– Planetary Science Institute se persverklaring

– Natuurwetenskaplike verslae