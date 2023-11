Herdefinieer seesterre: is hulle eintlik almal kop?

'n Nuwe studie wat deur navorsers van Stanford Universiteit en UC Berkeley gedoen is, het langdurige aannames oor die anatomiese struktuur van seesterre, algemeen bekend as "seesterre" uitgedaag. In teenstelling met die algemene opvatting, is hierdie geheimsinnige seediere dalk nie koploos nie. Trouens, hulle kan almal kop wees.

Die span wetenskaplikes, befonds deur Chan Zuckerberg Biohub, het die genetiese aktiwiteit van jong seesterre ondersoek en gevind dat hoewel gene wat met kopontwikkeling geassosieer word volop was, was dié wat met die bolyf en stert verband hou, feitlik heeltemal afwesig. Verder is molekulêre handtekeninge wat tradisioneel aan die voorste deel van die kop gekoppel is, in die middel van elke seesterarm ontdek, wat geleidelik meer posterior na die ledemate geword het.

Hierdie verrassende bevindinge dui daarop dat seesterre moontlik hul liggame oor evolusionêre tyd verloor het en in wesens verander het wat in wese almal kop is. Laurent Formery, die hoofskrywer van die studie, beskryf dit asof die seester “heeltemal ’n slurp mis en die beste beskryf word as net ’n kop wat langs die seebodem kruip”. Hierdie ontdekking daag die vorige aannames uit wat wetenskaplikes oor hierdie enigmatiese diere gemaak het.

Die navorsing, wat al 'n dekade aan die gang is, is moontlik gemaak deur die ondersteuning van die CZ Biohub SF se Interkampus Navorsingstoekennings. Die wetenskaplikes het PacBio se HiFi-volgordebepalingstegnologie gebruik om die uitdaging om seestergenetika te bestudeer, te oorkom. Hierdie gevorderde metode het hulle in staat gestel om genetiese aktiwiteit te karteer en aktiewe gene in spesifieke areas van die organisme te identifiseer, wat 'n gedetailleerde prentjie van geenverspreiding binne die seester se liggaam geskets het.

Die implikasies van hierdie studie gaan verder as om die anatomie van seesterre te verstaan. Dit open nuwe weë vir verdere eksplorasie, insluitend die ondersoek van genetiese patroonvorming in verwante stekelhuilinge soos see-egels en seekomkommers. Die navorsers stel veral belang in wat seesterre kan openbaar oor die evolusie van die senuweestelsel, wat implikasies vir medisyne kan hê en innoverende benaderings tot die bekamping van menslike siektes kan inspireer.

Soos ons dieper in die geheimenisse van seesterre en hul familielede delf, verbreed ons ons perspektief op biologie en kry ons waardevolle insigte in diere-evolusie. Hierdie baanbrekende studie daag ons vooropgestelde idees uit en stimuleer verdere wetenskaplike ondersoek na die fassinerende wêreld van seesterre.

Algemene vrae (FAQ)

V: Is seesterre eintlik koploos?

A: Nee, volgens 'n onlangse studie kan seesterre almal kop wees, aangesien genetiese handtekeninge wat met kopontwikkeling verband hou, deur hul liggame algemeen was.

V: Hoe het die navorsers seester-genetika bestudeer?

A: Die navorsers het PacBio se HiFi-volgordebepalingtegnologie gebruik om die genetiese aktiwiteit te karteer en aktiewe gene in spesifieke areas van die seester se liggaam te identifiseer.

V: Watter implikasies het hierdie studie?

A: Hierdie studie daag nie net vorige aannames oor seesterre uit nie, maar maak ook nuwe weë oop om diere-evolusie te verstaan ​​en potensieel inspirerende innovasies in medisyne.