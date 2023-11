'N Sizzling Ontdekking: Onthulling van die Kepler-385 Sewe-Planet System

Verstommende onthullings het na vore gekom uit 'n diepgaande ontleding van data wat deur NASA se afgetrede Kepler-ruimteteleskoop ingesamel is, wat lig werp op 'n merkwaardige stelsel van sewe skroeiende planete. Wat hierdie hemelliggame onderskei, is hul vermoë om te koester in 'n ongekende hoeveelheid stralingshitte van hul gasheerster, wat enigiets wat deur die planete in ons eie sonnestelsel ervaar word, oortref. Nog 'n boeiende onderskeid is die grootte van hierdie planete - hulle is groter as die aarde, maar tog kleiner as Neptunus.

Hierdie stelsel, gepas genaamd Kepler-385, is een van 'n paar uitgesoekte planeetstelsels wat meer as ses bevestigde planete of planeetkandidate bevat. Dit is 'n uitstaande inskrywing in die jongste Kepler-katalogus, wat spog met byna 4,400 700 planeetkandidate, insluitend meer as XNUMX multi-planeetstelsels.

Jack Lissauer, 'n navorsingswetenskaplike by NASA se Ames-navorsingsentrum, en die hoofskrywer van die ooreenstemmende navorsingsartikel getiteld "Opgedateerde katalogus van Kepler Planet Candidates: Focus on Accuracy and Orbital Periods," getuig dat dit die mees akkurate lys van Kepler planeet kandidate is. en hul eiendomme wat tot dusver saamgestel is. Hy beklemtoon die belangrikheid van hierdie katalogus en sê dat dit sterrekundiges in staat sal stel om hul begrip van die kenmerke van eksoplanete te verbeter.

Die sonagtige ster in die middel van die Kepler-385-stelsel oortref ons eie son en meet ongeveer 10% groter en 5% warmer. Dit spog met twee binneste rotsagtige planete wat effens groter as die aarde is en waarskynlik dun atmosfeer het. Die vyf buitenste planete is groter, met 'n radius ongeveer twee keer dié van die Aarde, en word verwag om in digte atmosfeer omhul te wees.

Die omvattende besonderhede oor die eienskappe van die Kepler-385-stelsel wat in hierdie studie aangebied word, spreek boekdele oor die kwaliteit van die jongste eksoplaneetkatalogus. Terwyl vorige Kepler-katalogusse daarop gefokus het om lyste op te lewer wat hoofsaaklik die voorkoms van planete rondom sterrestelsels gemeet het, het hierdie studie ten doel gehad om 'n omvattende inventaris met presiese inligting oor elke stelsel op te stel, wat merkwaardige ontdekkings soos Kepler-385 moontlik maak.

vrae:

V: Hoeveel planete is daar in die Kepler-385-stelsel?

A: Die Kepler-385-stelsel bestaan ​​uit sewe planete.

V: Is hierdie planete groter of kleiner as die aarde?

A: Hulle is groter as die Aarde, maar kleiner as Neptunus.

V: Hoe akkuraat is die nuwe katalogus van eksoplanete?

A: Die nuwe katalogus is die mees akkurate samestelling van Kepler-planeetkandidate en hul eienskappe tot nog toe.

V: Wat is die hoofdoelwit van die navorsingstudie?

A: Die studie het ten doel om omvattende en akkurate inligting oor elke planetêre stelsel in die katalogus te verskaf.

V: Wanneer het die Kepler-ruimteteleskoop opgehou om te funksioneer?

A: Kepler se primêre waarnemings het in 2013 gestaak, waarna dit sy uitgebreide sending, genaamd K2, tot 2018 voortgesit het.