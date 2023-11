Nuwe insigte in Kepler-385 se planetêre stelsel

Ons begrip van planetêre stelsels buite ons sonnestelsel gaan steeds uit namate NASA se afgetrede Kepler-ruimteteleskoop baanbrekende ontdekkings oplewer. Die jongste vonds is die Kepler-385-stelsel, wat bestaan ​​uit sewe intrige planete met unieke eienskappe.

Een onderskeidende kenmerk van hierdie stelsel is die intense hitte wat elke planeet ervaar. Gebad in stralingshitte van hul gasheerster, oortref hierdie planete enige in ons sonnestelsel in terme van hitte per oppervlakte-eenheid.

Die Kepler-385-stelsel staan ​​uit onder sy eweknieë aangesien al sewe planete groter as die aarde is, maar tog kleiner as Neptunus. Dit maak dit een van die seldsame stelsels wat bekend is om meer as ses bevestigde planete of planeetkandidate te bevat. Die belangrikheid van hierdie ontdekking word beklemtoon deur die feit dat dit deel is van 'n nuwe Kepler-katalogus, wat byna 4,400 700 planeetkandidate en meer as XNUMX multiplaneetstelsels insluit.

Hoofskrywer Jack Lissauer van NASA se Ames-navorsingsentrum beklemtoon die belangrikheid van hierdie nuwe katalogus. Met die mees akkurate lys van Kepler-planeetkandidate en hul eienskappe tot dusver, kan sterrekundiges nou dieper delf om die eienskappe van hierdie eksoplanete te verstaan. Lissauer erken die deurslaggewende rol van die Kepler-sending in die rewolusie van ons kennis van eksoplanete en hoe hierdie katalogus tot verdere verkenning sal bydra.

Die Kepler-385-stelsel se ster, soortgelyk aan ons Son, maar effens groter en warmer, neem die middelpunt. Die twee binneste planete, effens groter as die Aarde, het vermoedelik rotsagtige samestellings met die moontlikheid van dun atmosfeer. Daarteenoor spog die oorblywende vyf planete met dubbele Aarde se radius en sal na verwagting in digte atmosfeer omhul word.

Die omvattende aard van hierdie jongste katalogus stel ons in staat om ongekende insigte in die Kepler-385-stelsel te verkry. Terwyl vorige katalogusse gefokus het op die bepaling van die voorkoms van eksoplanete, verbreed hierdie studie die omvang om 'n gedetailleerde inventaris van hierdie boeiende planete te lewer.

FAQ

V: Hoeveel planete is in die Kepler-385-stelsel?

A: Die Kepler-385-stelsel bestaan ​​uit sewe planete.

V: Hoe vergelyk die planete in die Kepler-385-stelsel met dié in ons sonnestelsel?

A: Anders as ons naburige planete, is al sewe planete in hierdie stelsel groter as die Aarde, maar kleiner as Neptunus.

V: Wat is uniek aan die Kepler-385-stelsel?

A: Dit is een van die min bekende planetêre stelsels met meer as ses bevestigde planete of planeetkandidate.

Bronne:

NASA: https://www.nasa.gov