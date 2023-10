Nuwe navorsing en tegnologie bied hoop om rooi naaldgietwerk in Nieu-Seeland se denneplantasies te beveg

By

In Nieu-Seeland sukkel bosbouers sedert minstens 2008 met 'n aanhoudende en vernietigende siekte genaamd rooi naaldgiet (RNC). RNC is 'n swamagtige siekte wat veroorsaak dat dennebome hul naalde verloor, wat hul groei vir jare beïnvloed. Nuwe navorsing en slim tegnologieë bied egter hoop en oplossings vir bosprodusente in hul stryd teen RNC.

Wetenskaplikes van Scion se Resilient Forests Research Program is aan die voorpunt van die stryd teen RNC. Dr. Stuart Fraser en die bospatoloog Emily McLay wy hul navorsing daaraan om die siekte te verstaan ​​en beheerstrategieë te ontwikkel. McLay se navorsing het ten doel om te voorspel wanneer RNC-uitbrake sal plaasvind, veral met die voortdurende nat toestande wat deur La Niña-gebeure die afgelope jare veroorsaak is.

Satellietbeelde verskaf deur Indufor dui die erns van RNC in plantasiewoude aan die ooskus aan in vergelyking met vorige jare. Om RNC te bekamp, ​​ontsyfer wetenskaplikes die patogeen-gasheer-interaksie en hoe die omgewing dit beïnvloed. McLay se laboratoriumwerk fokus op die begrip van die rol van temperatuur en vog in die siektesiklus om epidemiologiese modelle te bou vir die voorspelling van uitbrake.

Scion se afstandwaarneming en georuimtelike intelligensiespan speel 'n deurslaggewende rol in die monitering van die teenwoordigheid van RNC. Hulle gebruik satellietbeelde om gebiede te identifiseer wat siekte-uitdrukking kan hê en is gretig om verslae van professionele persone in die industrie te ontvang om hul modelle te verbeter.

Koper het na vore gekom as 'n lewensvatbare beheerbehandeling vir RNC. Proewe wat in die sentrale Noord-eiland uitgevoer is, het getoon dat koper die RNC-erns aansienlik bekamp het. Samewerkende proewe tussen Manulife Forest Management en Scion is aan die gang om die doeltreffendheid van koper onder groter siektedruk te ondersoek.

Die Resilient Forests-navorsingsprogram is daarop gemik om aangeplante radiata-dennebosse teen die impak van klimaatsverandering toekomsbestand te maak. McLay se navorsing dra by tot die ontwikkeling van 'n prototipe model om RNC-uitbrake te voorspel. Hierdie instrument het ten doel om bosbouers met inligting te bemagtig om voorkomende aksie te neem.

Die kombinasie van satellietmonitering, koperbehandelings en voorspellende modelle bied 'n transformerende benadering tot siektebestuur in Nieu-Seeland se woude. Hierdie navorsing verskaf hoop om die land se woude te beskerm en die houtbedryf te onderhou.

